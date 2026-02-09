El príncipe William y la princesa de Gales, “profundamente preocupados” por las revelaciones del caso Epstein

LONDRES. - El príncipe William, heredero de la corona británica, y su esposa Catherine se mostraron “profundamente preocupados” por las últimas revelaciones del caso relacionado con Jeffrey Epstein que implican a su tío, Andrew Mountbatten-Windsor, informó el lunes el Palacio de Kensington.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales estuvieron profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas”, señaló el palacio en un comunicado difundido tras la publicación de millones de páginas de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos a comienzos de mes.

El pronunciamiento oficial se conoció antes del viaje de tres días que William iniciará este lunes a Arabia Saudita y forma parte de la respuesta de la monarquía a la creciente crisis en torno al hermano del rey Carlos III. Andrew Mountbatten-Windsor, de 65 años, fue despojado de sus títulos reales en octubre pasado tras revelaciones previas sobre su vínculo con el financista condenado por delitos sexuales, aunque negó reiteradamente haber cometido irregularidades.

Caso Epstein: el príncipe Guillermo y la princesa Catherine expresaron su preocupación por las víctimas. Alastair Grant - AP POOL

En las últimas horas, investigadores estadounidenses comenzaron a analizar una nueva acusación según la cual Epstein habría trasladado a una segunda mujer a Gran Bretaña para que mantuviera relaciones sexuales con el expríncipe. El abogado de la presunta víctima indicó a la BBC que el encuentro habría ocurrido en 2010 en el Royal Lodge.

La semana pasada, la monarquía obligó a Mountbatten-Windsor a abandonar Royal Lodge, su residencia histórica cercana al castillo de Windsor. Actualmente reside en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra, mientras se realizan reparaciones en una vivienda que sería su destino definitivo.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

“Con la última tanda de archivos de Epstein quedó claro para él que era momento de irse [de Royal Lodge]”, citó The Sun a un amigo de Mountbatten-Windsor que pidió reserva de identidad. “La partida fue tan humillante que eligió hacerlo al amparo de la noche”, dijo.

Con información de AP