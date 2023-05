Perdió a su perro en Florida, pero dos años después se llevó la sorpresa de su vida gracias a un milagro

escuchar

Una mujer de Dade City, en Florida, perdió a su perro en febrero de 2021 y no logró localizarlo a pesar de la exhaustiva búsqueda que llevó a cabo. Pasó dos años sin conocer el paradero de su mascota, pero todo cambió la semana pasada, cuando alguien la contactó para informarle que la había encontrado, a 700 kilómetros de distancia de donde ella radica.

La joven que encontró al perro, identificada como Jasmine Noffsinger, compartió esta historia en su cuenta de TikTok. Explicó que vio al can pasear en solitario por una calle de Pensacola y que este llamó su atención porque se encontraba en condiciones de desnutrición: “Era extremadamente delgado, se le veían las costillas y la columna”, recordó para The Dodo.

Entonces, la mujer, que viajaba en su auto, se detuvo en el medio del camino y bajó para intentar ayudarlo. “Salí del coche y corrió a toda velocidad hacia mí, movía todo su cuerpo. Fue la cosa más linda del mundo”, dijo. Noffsinger no encontró información de su dueño a simple vista, por lo que llevó al perro a una veterinaria, donde le informaron que contaba con un microchip de localización bajo su piel.

Debido a estas condiciones, la mujer pudo contactar a su dueña de Dade City. “Cuando le dije que lo tenía (a su perro) comenzó a llorar histéricamente y entró en estado de shock. No creía que en verdad estaba conmigo”, recordó para el medio que consignó la información. La propietaria, llamada Patricia Dewit, le explicó que su mascota había estado perdida desde 2021, por lo que era muy emocionante volver a tener noticias de ella.

El perro logró ser entregado a su dueña gracias a un microchip que tenía bajo su piel

Las mujeres acordaron verse en Tallahassee, un punto medio entre las ciudades de ambas, para hacer la entrega del perro. El emotivo reencuentro quedó capturado en video, donde se aprecia al perro mover la cola en señal de felicidad, mientras su propietaria lo abraza. “Hamm (como se llama el can) corrió directamente hacia ella y se subió a su auto”, señaló Noffsinger.

La joven invitó a sus seguidores a colocarle un microchip a sus mascotas, para que puedan rastrearlas en caso de desaparición. Asimismo, pidió a las personas ser empáticas si se encuentran con un perro perdido: “Haz lo correcto, aunque sea un esfuerzo adicional”.

Según la dueña, su mascota se comporta como si nunca se hubiera ido de casa TikTok/@jasminenoffsinger

¿Cómo funcionan los microchips para mascotas?

Según el Viera East Veterinary Center, ubicado en Florida, cada año se pierden una gran cantidad de mascotas que terminan en refugios. Para reducir las cifras, se han implementado diferentes métodos, como los microchips. Como su nombre lo indica, son dispositivos pequeños que se colocan debajo de la piel de la mascota, sobre todo en perros y gatos. De esta manera, pueden ser rastreados con mayor facilidad.

Estos aparatos no son GPS, por lo que no proporcionan la ubicación en tiempo real. Más bien se trata de un dispositivo de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés). No necesita ningún tipo de carga para que se active, únicamente es necesario pasar un escáner RFID por el cuerpo de la mascota para identificarlo. Es así como se obtiene el número del chip y la información sobre la empresa que lo fabricó. Posteriormente, los trabajadores de la compañía pueden ponerse en contacto con el propietario.

