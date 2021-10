La ilusión óptica del vestido que despertó la polémica en las redes sociales: ¿cómo funciona?

Todos los días, miles de personas tienen sensaciones visuales que no se corresponden con la realidad y las redes sociales hoy juegan un papel preponderante a la hora de viralizar este tipo de contenido. Esto sucedió en las últimas semanas en TikTok, donde una influencer compartió el video de “un vestido que genera una ilusión óptica” capaz de engañar la visión humana.

La usuaria conocida en esa red social como Jem (@Xojemian) subió a su perfil las imágenes mientras se ata los dos tirantes de un vestido que genera una sensación de “adelgazamiento”. El video fue visto cerca de 2,7 millones de veces y no deja de asombrar: se puede ver que en cada lado la tela se contrae.

El vestido ajustado a la cintura tiene un estampado como si fueran pinceladas en beige, gris y negro muy unidas que al ajustarse al cuerpo genera una sensación de “achicamiento”.

La ilusión óptica del vestido viral en Tik Tok

Pero la visión humana es un fenómeno complejo y una ilusión óptica es una percepción de una imagen que difiere de la realidad. Por eso, una tiktoker se compró la misma prenda con la esperanza de que le calzara igual que a la modelo. “Cuando me puse [el vestido] y vi la forma en que acentuaba mis curvas, me sentí como la antigua yo”, comentó Nana Castro, una influencer de Nueva York que adquirió la prenda.

Según relató, estaba un poco “nerviosa” porque no había usado nada similar desde que se había convertido en madre. “Voy a hacer lo mismo que hizo la modelo”, afirmó mientras se ataba las tiras de la prenda para conseguir el mismo efecto.

Una influencer se compró el mismo vestido para demostrar el “engaño”

“Casi parecía que te habías cortado en dos por un segundo”, “No puedo dejar de ver esto, estoy muy confundida”, “Yo no veo una ilusión óptica, pero sé que es una buena forma de disminuir [el abdomen]”, escribieron sus seguidoras. Sin embargo, ella respondió que parecía que sus órganos “estaban unidos”. “Es exactamente por eso que me puse un spanx [un tipo de faja de short]. Sin él, sentía que me daba más una forma de muffin, por alguna razón”, sostuvo la tiktoker en respuesta a los comentarios que obtuvo la publicación.

“Hmm, yo no noto una gran diferencia”, escribió una seguidora, a lo que la joven contestó que de eso se trataba, de mostrar la ilusión que generaba la prenda. “Se supone que da una ligera ilusión, pero desafortunadamente no”, advirtió la joven cuyas imágenes también se hicieron virales en esa plataforma donde superaron el millón de reproducciones.