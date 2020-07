La hija del matrimonio publicó un diseño que podría ser la respuesta al triángulo amoroso revelado por el cantante August Alsina. De acuerdo con sus declaraciones, él y Jada habrían mantenido una relación conocida y aprobada por el mismo Will Smith Crédito: GROSBY GROUP

Willow, la hija de Jada-Pinkett-Smith y Will Smith , compartió una críptica ilustración en sus historias de Instagram que podría ser la respuesta al escándalo que se produjo en su familia después de los rumores que aseguran que sus padres viven un matrimonio abierto.

Esta mañana la joven de 19 años, que se dedica a la música, publicó una lámina Hare Krishna llamada "El florecimiento de Bhakti-lata" , un diseño que representa el crecimiento de la semilla del amor y de la devoción. Se trata de una imagen didáctica de una flor con pétalos, tallo, hojas y raíces. Cada una de estas partes tiene un significado, por ejemplo, los pétalos representan los estados de ánimo y la forma en que éstos afectan a los demás. El detalle que llamó la atención es que uno de los pétalos se titula "estado de ánimo de un padre".

La referencia hubiera resultado intrascendente si los Pinkett-Smith no estuvieran en el ojo del huracán después de las declaraciones del cantante August Alsina, de 27 años, que aseguró que durante años mantuvo una relación amorosa con Jada (48), la madre de Willow, con el supuesto conocimiento y aval de su marido Will Smith (51).

Las afirmaciones de Alsina fueron reproducidas en varios periódicos y sitios web como The Sun, The Mirror y Page Six. En una entrevista por streaming, el cantante contó que el actor le dio su "bendición" para mantener una aventura con su esposa : "Me senté con Will y tuvimos una conversación sobre la transformación de su matrimonio y él aceptó el trato".

Frente a estos dichos, los medios se pusieron en contacto con los representantes de Jada y Will para corroborar la información. La respuesta fue unánime: a todos les dijeron que nada es cierto.

Alsina conoció a la familia en 2015 a través de Jaden, el hijo mayor (21) del matrimonio. En 2016 se fue de vacaciones con ellos a Hawai mientras que en 2017 acompañó a Jada en la ceremonia de entrega de los Premios BET. Si bien los rumores del romance surgieron hace casi un año, nada se había confirmado hasta ahora.

Will y Jada están casados desde 1997 y tienen dos hijos juntos: Jaden de 21 y Willow de 19. El actor, además, tiene un hijo de 27 años, Trey, de una pareja anterior.