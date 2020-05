Jada Pinkett y Will Smith llevan más de dos décadas juntos, pero la cuarentena la hizo darse cuenta que realmente no conoce a su marido Crédito: GROSBY GROUP

Europa Press Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 10:27

Jada Pinkett y Will Smith son una de las parejas más sólidas de Hollywood. Tras más de dos décadas juntos y dos hijos en común, podría parecer que no existen secretos entre Jada y Will, algo en lo que estamos muy equivocados. Como ha desvelado la propia protagonista en su programa Red Table Talk , esta crisis de coronavirus le ha servido para darse cuenta de que no conoce a la persona con la que convive.

"Siendo honesta, una de las cosas que he descubierto estos días es que no conozco nada a Will Smith. Creo que según pasan los años, como estamos muy ocupados para analizar nuestra vida, todos creamos en nuestra cabeza una idea concreta sobre quién es nuestra pareja, pero la realidad no se corresponde en nada con esa imagen", explicaba Jada Pinkett en su programa.

Una realidad a la que se ha llegado gracias a este confinamiento: "Ahora lo que estamos Will y yo haciendo es deconstruir todas esas historias que habíamos imaginado sobre nuestra relación. Deconstruir lo que creíamos que debía ser el matrimonio y el amor. Digamos que estamos aprendiendo a ser amigos".

"Vamos a dedicar estos días más tiempo a amarnos a nosotros mismo. Es lo mejor cuando te pasas 20 años casada con alguien y descubres que no conoces a la otra persona. Más que nada porque eso significa que tampoco te conoces ti mismo demasiado bien", expresó sobre las lecciones que le está enseñando la cuarentena.