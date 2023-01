La impactante construcción de una familia en la playa para no pagar el alquiler de una carpa

escuchar

Irse de vacaciones significa un momento especial para muchos, que buscan desconectar con la rutina diaria, pero a la vez significa un gran plan que incluye cuestiones económicas. Si de ahorrar se trata, una familia mexicana es el ejemplo de cómo hacerlo a la hora de viajar. En TikTok se volvió viral un video que publicó una joven mostrando cómo construyeron una sala en medio de una playa, para disfrutar del lugar sin tener incomodidades.

Ana Selene Martínez, una de las turistas, se sintió atraída y decidió evidenciar cada momento en el que una familia construyó una cómoda estadía en Ixtapa Zihuatanejo, México. Según indicó en la publicación, quienes rentan las sillas y mesas en dicho lugar estaban abusando de los precios, por lo que este grupo decidió buscar comodidad con una estructura construida con las manos y utilizando el material natural que abunda en el sitio: la arena.

Para ahorrar dinero, construyeron un espacio cómodo en la playa (Captura video)

El alquiler de los muebles en la playa les salía por 50 dólares, es decir, más de 244 mil pesos colombianos. Así que optaron por trabajar en equipo y construyeron su propia sala en la playa, con los recursos que tenían disponibles y el resultado cautivó a más de uno.

En el video se puede apreciar que la familia utilizó la técnica básica con la que se construyen castillos de arena: el agua, ya que está compacta la arena y la hace más firme. Con la ayuda de una pala, el padre de la familia hace los primeros cimentos de la construcción. A medida que el clip avanza, se muestra cómo van creando el inmenso sofá, unas escaleras y la mesa para colocar sus pertenencias, y disfrutar del día de playa con diversas comodidades, sin gastar dinero.

“Aquí todos cooperan, porque el que no ayude no se sienta”, señaló Martínez en la publicación, que ya llega a más de 16 millones de reproducciones. La construcción solo tardó media hora y la familia pudo compartir su momento agradable con vista al mar. Finalmente, la imagen de todos sentados en lo que se equipara a un living de un hogar causó ovación en las redes sociales.

El ingenio de una familia mexicana

Los comentarios no se hicieron esperar. “Las escaleras ya fueron avaricia jaja”; “Me parece una genial idea”; “La primera cosa que voy a hacer cuando vaya a la playa, gracias por la idea”; “Amo como todos colaboran”; “Qué buena idea para ellos pero no para los negocios del lugar jaja”; “Excelente idea, muy ecológico y además económico”; “Me encantó la idea pero ya me cansé de verlo asi que dudo en hacerlo jaja” y “Mega like, ahorro y las cosas hechas en familia son mejores”, son los mensajes que resaltan en la plataforma de videos cortos.

Muchos usuarios señalaron que la idea era muy buena pero realizarla llevaría gran tiempo de la estadía del día en la playa, pero fue la autora de la publicación quien en diversos comentarios aseguró que la gran obra solo le llevó media hora a la familia, por ello destacó la importancia del trabajo en equipo.

