La insólita crítica de un cliente a un restaurante: se hizo pasar por su perro y fue ridiculizado

Las reseñas en sitios de referencia como TripAdvisor tienen una vital importancia para los negocios, ya que pueden atraer potenciales clientes. Sin embargo, hay usuarios que las usan para desquitarse por situaciones insólitas. Una reciente publicación se convirtió en el hazmerreír de las redes: en ella una persona se hacía pasar por perro y daba su opinión sobre la atención que un bar le dio a su mascota.

A principios de agosto, el descontento “cliente-cachorro” visitó el local de HUIS Belgian Bar and Kitchen de Portsmouth, en Reino Unido, y se fue muy enojado luego de que lo echaran del sillón. En la reseña, de una sola estrella, titulada “No es un cachorro feliz”, dio detalles de su trágica experiencia.

“No es frecuente que los cachorros sean bienvenidos en establecimientos de tal calibre, por lo que ser recibido en Huis con un masaje y una palmadita en la barriga fue algo genial. Sin embargo, el deleite pronto se convirtió en horror”, comenzó contando el usuario en la plataforma.

Y continuó: “Mientras mis ‘pawrents’ (juego entre la palabra “familiares” y “patas”, en inglés) consumían alegremente su trío camembert de Kroketten y sus respectivas medias pintas de Wit Beer, yo me acurruqué en el sofá Chesterfield de dos asientos”. Y aclaró que aun tenía puesta la correa.

El sofá de Huis del cual fue sacado el perro cuyos dueños se quejaron en internet Gentileza Daily Mail

“A pesar de mi excelente comportamiento durante no menos de media hora, para mi consternación y la de mis padres, el gerente del bar recién llegado me arrojó del sofá como una ensalada en la barbacoa y me degradó al frío y duro piso”, señaló el enojado cliente, que relató la escena desde los ojos de su perro.

Finalmente, cuestionó: “Si bien tengo entendido que este es un establecimiento de renombre con una reputación estimada, si uno debe permitir que los de nuestra clase entren en tales instalaciones, entonces lo mínimo que pueden hacer es permitirnos los mismos privilegios que el resto. Aunque soy un perro para algunos, soy un cliente para vos”.

La crítica fue compartida por un usuario de Reddit en esta red social y los usuarios no tardaron en ridiculizarla. “Me encantan los perros, pero odié leer esto”, afirmó un usuario, mientras que otro le respondió: “Yo también y me alegro mucho de que todo el mundo lo odie también”.

La reseña que un cliente escribió en Tripadvisor y fue ridiculizada en internet Tripadvisor

En torno a la parte de la reseña que reclama los mismos derechos para los perros que para los clientes humanos, un redditor sostuvo: “Quien haya escrito eso debería tener que sentarse en el suelo, no importa el perro”.

En la red social se presentó también una persona que aseguró ser el mozo que atendió a los dueños del perro y explicó que no fueron clientes educados, pero que otros propietarios de perros que visitan el restaurante suelen ser encantadores e incluso traen una manta para proteger a su mascota del “frío y duro suelo”.

El descargo del dueño del local

Simon Docker, de 40 años, es el propietario del Huis de Portsmouth y aseguró al Daily Mail que quedó desconcertado al descubrir que un ‘perro muy nervioso’ había escrito una crítica en contra del servicio de su personal.

El empresario consideró a la pareja como “inmadura” y remarcó que su restaurante es pet friendly, pero que lo que ocurrió es que el personal le pidió a un par de clientes “groseros” que sacaran a su perro del sofá, que es un lugar privilegiado de su restaurante, al lado de la ventana.

La situación ocurrió el domingo pasado, mientras que estaba de vacaciones. Tras pensar un poco, decidió hacer una captura de pantalla de la reseña y publicarla en Facebook con la frase “somos perros amigables, pero no podemos darle a un perro su propia mesa”.

Simón afirmó sobre el mensaje: “Cuando lo vi, me quedé desconcertado”. Y resaltó que “es inmaduro que se hayan escondido detrás de la apariencia de su propio perro”.

A su vez, contó que la pareja estuvo en el local por unas horas, por lo que no considera que hubieran pasado un mal rato y alegó que fueron maleducados con los empleados. “Mi personal ni siquiera tocó al perro, solo preguntaron a los dueños si podían sacarlo del sofá”, sostuvo.

Desde que publicó la reseña en Facebook, Simon contó que la mujer lo llamó al menos diez veces desde un número privado para pedirles que eliminen la publicación, alegando que la escribieron cuando “estaban borrachos”. Pero el empresario resaltó que la escribió “a las 9 de la mañana” e hizo hincapié en lo que representa una crítica negativa en medio de la gran crisis que afectó al sector por la pandemia de coronavirus.

“Hemos estado cerrados durante muchos de los últimos 12 a 18 meses, por lo que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en este momento para lidiar con circunstancias muy difíciles y esto es realmente inútil”, consideró. Y agregó: “Pasamos por un infierno y estamos haciendo todo lo posible para mantenernos abiertos y apoyar a nuestro personal, es un momento completamente inapropiado para poner una revisión maliciosa allí”.

Según informó el diario británico, Huis tiene 12 empleados y actualmente, por las restricciones vinculadas a la pandemia de Covid-19, solo puede acomodar a 22 personas en salón, de las 60 habituales.

El restaurante tiene una puntuación promedio de cuatro estrellas y media sobre cinco en TripAdvisor y ocupa el segundo lugar de los 445 restaurantes de Portsmouth que aparecen en el sitio, por lo que la crítica del usuario “408dogswillso”, resultó de lo más extraña.

Al parecer, el perro se arrepintió de su descargo porque la crítica fue eliminada de la plataforma luego de que se volviera viral en los medios de comunicación.

LA NACION