Se trata de la reconocida estilista de moda Jessica Mulroney que fue acusada de no comprometerse con la lucha contra el racismo debido a sus privilegios como mujer blanca

En el contexto del conflicto racial que se desató en Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, aparecen cada vez más historias en las que a muchas figuras públicas se les reprochan sus comportamientos del pasado en relación con la comunidad negra . En este conflicto terminó involucrada la mejor amiga de Meghan Markle, Jessica Mulroney, quien quedó a cargo de Archie cuando la pareja real culminó sus deberes oficiales.

Quien señaló a Mulroney, una reconocida estilista de moda, como ejecutora de amenazas y de comportamientos racistas es una influencer canadiense, conocida por su sitio web de estilo de vida llamado So Sasha . Se trata de una exatleta negra llamada Sasha Exeter que publicó un video de doce minutos hablando del asunto.

"No voy a quedarme más en silencio. Estoy acostumbrada a ser muy transparente en esta plataforma. Creo que es la razón principal por la que me siguen. Hoy voy a contarles algo que me pasó esta semana en la que estuve usando este medio para luchar por la igualdad racial mientras una mujer blanca se dedicó a silenciarme ", contó Exeter antes de señalar a Jessica de manera directa.

Exeter explicó que la estilista se ofendió por su llamada a la acción en medio de las protestas contra la discriminación racial en Estados Unidos. "Lo que sucedió después fue una serie de comportamientos y palabras que desembocaron en que Mulroney me envió una amenaza por escrito el miércoles pasado. De ninguna manera estoy llamando a Jess racista, pero lo que diré es que ella es muy consciente de su riqueza, su poder y privilegio percibidos por el color de su piel. Y eso, amigos, le dio la confianza para mandarme esa amenaza".

Frente a la gravedad de las acusaciones, la íntima de Markle tuvo que salir a pedir disculpas y a matizar las diferencias con la influencer: "Como algunos de ustedes habrán visto, @sashaexeter y yo tuvimos un desacuerdo. Ella me llamó por no hacer lo suficiente cuando se trataba de participar en la conversación sobre la raza y la injusticia en nuestra sociedad. Me lo tomé como algo personal y eso está mal. Sé que necesito hacerlo mejor . Debemos usar esta plataforma para hablar. Tuvimos un desacuerdo y se nos fue de las manos, Por eso, lo siento", comenzó la estilista.

"También creo que esto no se trata de mí. Se trata de la comunidad negra que ha sido objeto de racismo, discriminación y violencia durante demasiado tiempo. He considerado decirlo públicamente, pero reconozco que eso no es suficiente. Es por eso que voy a dar un paso atrás en las redes sociales en los próximos días y cederé mi espacio a las voces negras para que se hagan cargo de mi cuenta y compartan su experiencia. Trataré de usar este tiempo para reflexionar, aprender y escuchar. También le pregunté a Sasha si estaría dispuesta a hacerse cargo de mi cuenta cada vez que se sienta cómoda y contar su historia. Espero que todos ustedes continúen considerándome una persona responsable", concluye.