Efemérides del 6 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 6 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se celebra el Día del Productor de Radio y Televisión en la Argentina. De esa forma se trata de elogiar el trabajo de los profesionales que se encargan de planificar y realizar contenidos para estos medios de comunicación.

Se eligió esta fecha para este festejo porque coincide con el nacimiento de Paloma Efron, quien llegó al mundo un día como hoy, pero de 1912, en la colonia de inmigrantes judíos de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos. Mejor conocida como “Blackie”, la cantante, periodista, productora de radio y TV fue una pionera en estos medios de comunicación y su trabajo la hizo trascender en el tiempo.

Antes de su labor periodística, Blackie se desempeñó como cantante. Después de estudiar por seis años en Estados Unidos y entablar relación con estrellas como Duke Ellington, Louis Armstrong y William C. Handy, volvió a nuestro país y se trajo el jazz con ella. Es por eso que muchos la consideran la primera cantante de este género en nuestro país.

El Día del Productor de Radio y Televisión en la Argentina es honor de Paloma Efron, mejorconocida como Blackie Archivo

En paralelo empezó a dedicarse a la producción y conducción de programas de radio y televisión, dos medios que estaban surgiendo en la Argentina en ese entonces.

Condujo en radio programas como La historia del jazz, Derecho a réplica, Tarde, bien tarde, Diálogos con Blackie y La mujer en la tarde. Su programa más notorio en Volver a vivir, la versión argentina del programa de la televisión estadounidense This is your life; en 1976 retornó a la TV argentina como conductora de La mujer.

Impulsó a numerosas figuras que luego llegaron a la fama, entre ellas Nélida Lobato, María Herminia Avellaneda, Bernardo Neustadt, Carlos D’Agostino y Roberto Galán.

Se dedicó a la producción integral de programas tan dispares como Odol Pregunta y Titanes en el ring. A su vez, fue pionera en TV como directora de Canal 7 junto a Cecilio Madanes. Formó parte del programa de Tato Bores, uno de los programas periodísticos más trascendentales de la televisión argentina.

Blackie murió el 3 de septiembre de 1977 a los 64 años. Días antes había sido internada a causa de una úlcera estomacal, pero después de la operación sufrió un infarto. Varios adjudican su prematura muerte a su abuso del cigarrillo y al exceso de trabajo.

Efemérides del 6 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1768 – En Londres, Reino Unido, se publica la primera edición de la Enciclopedia Británica.

1868 – Nace el abogado y político argentino Lisandro de la Torre.

1872 – Se publica la primera edición del poema El Gaucho Martín Fierro, escrito por José Hernández.

Fierro de Roberto Fontanarrosa - Trailer

1937 – Nace el futbolista ecuatoriano Alberto Spencer.

1942 – Nace el escritor austríaco Peter Handke. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2019.

1943 – Nace el periodista y conductor argentino Santo Biasatti.

1944 – Nace el actor, director y productor mexicano Enrique Segoviano.

1955 – Nace el actor argentino Rafael Ferro.

1967 – Nace el cineasta estadounidense Judd Apatow.

1968 – Nace la actriz, cantante y escritora argentina Susy Shock.

1976 – Nace el humorista y presentador argentino Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon.

1988 – Muere el cantante y músico estadounidense Roy Orbison.