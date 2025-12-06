El truco con cáscara de banana que ayuda a que tus plantas crezcan más fuertes

En el mundo de la jardinería existen diversos trucos que pocas personas conocen y que pueden potenciar el crecimiento de los cultivos. Recientemente, una investigación que analizó varios estudios previos confirmó que las cáscaras de banana pueden aportar nutrientes para hacer que las plantas crezcan más fuertes, altas y sanas.

Cáscara de banana: cómo usarla como fertilizante natural para que las plantas crezcan mejor

Cada año son consumidas millones de toneladas de banana alrededor del mundo, y muchas de las cáscaras terminan descartadas en los tachos de basura de los hogares.

Así, las personas desperdician los nutrientes que podrían beneficiar el crecimiento en sus jardines, según un nuevo estudio publicado por Nokuthula Khanyile, investigador de la Universidad de Mpumalanga en Sudáfrica.

Las cáscaras de banana están repletas de nutrientes que pueden servir para que las plantas crezcan más fuertes y sanas Freepik - Freepik

El objetivo de la investigación fue convertir los residuos agrícolas, entre los que se incluyen las cáscaras de banana, en abonos más seguros. Para elaborarlo, Khanyile y su equipo recopilaron resultados de 126 estudios que probaron fertilizantes a base de la piel de plátano en muchos cultivos diferentes.

El análisis dio como resultado que las plantas en las que se utilizó este abono crecieron más, produjeron más hojas o germinaron más rápido que aquellas que se desarrollaron en suelos sin tratar.

Entre los nutrientes que tienen las cáscaras resalta la cantidad de potasio, nitrógeno, fósforo, calcio y magnesio. Estos son algunos de los elementos que los agricultores compran en las mezclas de fertilizantes comerciales.

Las afirmaciones también son respaldadas por otros informes previos. Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) enfatizaron las propiedades antibacterianas y antioxidantes de la piel de banana, junto con su valor nutricional.

Según sus análisis, poseen entre un 6% y un 9% de proteína y un 20-30% de fibra. Además, funcionan como un fertilizante efectivo gracias a que son ricas en almidón.

Las personas pueden producir biofertilizantes mediante el uso de las cáscaras de banana en su hogar sin gastar dinero Istock - iStockphoto

Paso a paso: cómo preparar fertilizante casero con cáscaras de banana

Uno de los métodos más simples para producir biofertilizantes mediante el uso de las cáscaras de banana implica secarlas al sol, molerlas hasta convertirlas en un polvo grueso y mezclarlo directamente con el suelo antes de plantar.

Otra alternativa, nombrada frecuentemente en el estudio de la Universidad de Mpumalanga, consiste en hacer una mezcla de cáscaras de plátano deshidratadas y de naranja deshidratadas. Se demostró que este sencillo método aumentaba la superficie foliar y la longitud de las raíces más que los suelos sin tratar.

Las personas también pueden triturar cáscaras frescas y calentarlas con ingredientes simples. Luego es necesario filtrar el líquido para hacer el fertilizante concentrado. De acuerdo con los expertos, este líquido se puede diluir con agua y verter sobre el suelo para que las plantas absorban los nutrientes.

Los estudios demostraron que los fertilizantes elaborados con cáscaras de banana son útiles para las plantas Freepik - Freepik

Consejos de jardinería para mejorar el crecimiento de tus plantas

Al margen de los nutrientes que pueden aportar las cáscaras de banana, el sitio de Consumer Reports indica que las personas pueden seguir los siguientes consejos para que sus plantas crezcan con vigor:

Empezar con semillas : preparar un semillero con compost, turba y un agente de drenaje como la perlita. Luego, conseguir cajas de cartón viejas de bayas o cartones de huevos y llenarlas con la semilla inicial.

: preparar un semillero con compost, turba y un agente de drenaje como la perlita. Luego, conseguir cajas de cartón viejas de bayas o cartones de huevos y llenarlas con la semilla inicial. Para plantar en maceta : reservar las macetas de barro natural o terracota, que no retienen bien la humedad, para plantas como la lavanda y el romero, que prefieren la tierra seca. Usar plástico, resina o un compuesto (como hormigón y fibra de vidrio) para plantas que necesitan mucha humedad.

: reservar las macetas de barro natural o terracota, que no retienen bien la humedad, para plantas como la lavanda y el romero, que prefieren la tierra seca. Usar plástico, resina o un compuesto (como hormigón y fibra de vidrio) para plantas que necesitan mucha humedad. Llenar las macetas correctamente.

Ahuyentar a los animales : los jardineros pueden atar moldes de hojalata o aluminio a palos en los parterres o cercarlas con alambre de gallinero viejo sobre estacas.

: los jardineros pueden atar moldes de hojalata o aluminio a palos en los parterres o cercarlas con alambre de gallinero viejo sobre estacas. Utilizar compost : agregar compost a la tierra alrededor de la base de las verduras, hierbas y otras plantas para mantener la tierra fértil y húmeda.

: agregar compost a la tierra alrededor de la base de las verduras, hierbas y otras plantas para mantener la tierra fértil y húmeda. Eliminar las malas hierbas desde el principio: más adelante en la temporada, usar mantillo para controlar las malas hierbas.