La milagrosa historia de la gata que estuvo 45 minutos en un lavarropas y sobrevivió

Un capítulo de La pantera rosa muestra cómo la protagonista del dibujo animado se mete en un lavarropas y sale echa una espuma con forma de pompa de jabón. Es lo que le sucedió a Kitty, una gata persa de dos años que vive en España, que estuvo 46 minutos dando vueltas en el tambor horizontal de uno de estos electrodomésticos.

El hecho podría haber terminado en tragedia, pero afortunadamente Kitty salió airosa del accidente, demostrando que es cierto que los gatos tienen siete vidas. A diferencia del dibujo animado, Kitty salió del aparato huyendo despavorida y aterrada.

“Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido”, contó la mujer al medio Cordópolis aún nerviosa tras haber descubierto que su gata había estado dentro del lavarropas encendido.

Estrella, la dueña de Kitty, no puede explicar lo que sucedió. Sin saber que la gata estaba adentro de la máquina de lavar, ella metió el jabón junto con todas las prendas, cerró la puerta y eligió un programa de lavado a treinta grados con un centrifugado en frío de 46 minutos de duración.

Una vez terminado el ciclo, la hija de Estrella fue a buscar la ropa limpia y, en ese momento, al abrir la puerta, vio a la mascota desesperada saltando hacia el interior de la casa. La familia, nerviosa, enseguida llamó a Urgencias para que le hagan un chequeo.

El veterinario la revisó e, increíblemente, se encontraba en buen estado, solo tenía una pequeña dificultad respiratoria, pero nada que con una medicación no pudiera curarse. De todas maneras, lo cierto es que se trató de un verdadero milagro porque, de acuerdo con el especialista, “otro gato no hubiera corrido la misma suerte”.

¿Por qué los gatos “amasan” y qué quieren decir cuando lo hacen?

Posiblemente, Kitty se gastó una de las siete vidas, pero lo que nunca perdió es su capacidad de amasar. Se trata de un movimiento rítmico de las patas delanteras del gato que recuerda a los movimientos de cuando una persona amasa pan. De ahí viene el nombre de este comportamiento felino.

Los gatos suelen amasar antes de hacerse un bollito y tirarse a descansar. Twitter @soslayable

Los gatos desde que son bebés, exactamente en el periodo neonatal, justo después del nacimiento, empiezan a amasar. Es una conducta instintiva y es utilizada para estimular la producción de calostro o de leche en los pezones de su madre.

Estos animales ejercen cierta presión a la vez que abren los dedos para extender sus garras, las cuales son retráctiles, para después volver a cerrar otra vez sus dedos. Los cachorros hacen este movimiento en sus madres hasta que ocurre el destete, alrededor de las tres semanas de nacer.

¿Por qué lo siguen haciendo cuando son adultos?

Esto es producto de su domesticación, ya que los felinos suelen amasar en situaciones de gran relajación y bienestar, por lo general en situaciones placenteras y confortables, como cuando estaban a los cuidados de su mamá.

En ocasiones los gatos amasan en el regazo de personas a los que les tienen cariño o también en solitario, cuando están encima de la cama, de una cobija, de la ropa o justo antes de acurrucarse para descansar. A veces puede estar acompañado por un ronroneo o con un gesto de relajación con los ojos semicerrados.

Cuando los gatos hacen este movimiento encima de sus dueños, suelen salir sus uñas retráctiles. Aunque no lo hacen con la intención de lastimar, en ocasiones puede suceder. Es importante no apartarlos bruscamente, ya que pueden entender este gesto como un castigo y no volver a montarse en su regazo porque ya no será una zona confortable o segura para ellos.