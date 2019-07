La nueva Barbie está inspirada en David Bowie y los fanáticos enloquecimos

Foto: Mattel.

Mattel ha anunciado que su última muñeca Barbie viene del espacio. El icónico juguete viene lookeada como el alter ego de David Bowie, Ziggy Stardust.

Barbie imita el aspecto de la mensajera bisexual de Bowie desde las estrellas. Las botas rojas combinan con una melena peinada y un mono a rayas, además de algunos accesorios cósmicos y pintura para la cara.

Al presentar la muñeca de US$50 (algo así como $2150), Mattel dijo: "En una celebración definitiva de dos íconos de la cultura pop, Barbie rinde homenaje al último camaleón pop, el cantante, compositor y actor inglés David Bowie, cuyas dramáticas transformaciones musicales continúan influyendo e inspirando".

Foto: Mattel.

Bowie introdujo el personaje de Ziggy Stardust en 1971, y fundó el álbum de 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust y las Spiders From Mars a su alrededor, con las canciones clásicas Five Years, Starman y Suffragette City. Desarrolló el personaje en 1973, iniciando la era de Aladdin Sane.

Ziggy no es el único visitante al espacio exterior conmemorado por Mattel esta semana. La compañía también anunció una única muñeca Barbie en honor a la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, cuya misión de 199 días en la Estación Espacial Internacional en 2014 fue la más larga para una mujer. Isabel Ferrer, directora europea de marketing de Barbie, dijo que la compañía tiene "un objetivo claro: inspirar a las niñas para que se conviertan en la próxima generación de astronautas, ingenieros y científicos del espacio".

En consecuencia, también está la astronauta Barbie. Lanzada en medio de la celebración de la carrera espacial en 1965, ha sido parte de la línea de productos desde entonces. El sitio web de Mattel dice que la última colección de la muñeca "dispara a las estrellas en un aspecto profesional con accesorios temáticos".