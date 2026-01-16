¿Cuánto vale la medalla del Nobel que regaló Machado a Trump? Se ha vendido antes por millones de dólares, incluso una argentina

En 2022, el periodista ruso Dmitri Muratov subastó su Premio Nobel de la Paz por la cifra récord de 103,5 millones de dólares para recaudar fondos para los niños ucranianos refugiados. En 2014, James Watson vendió el suyo por más de 4 millones de dólares, tras haber recibido la medalla décadas antes por co-descubrir la estructura del ADN.

El periodista ruso Dmitri Muratov con su Premio Nobel de la Paz 2021 (Michael M. Santiago/Getty Images)

El Premio Nobel se ha convertido en el centro de un debate ético sobre quién puede reclamarlo después de que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, se ofreciera a compartir el suyo con el presidente Donald Trump, a pesar de que el Comité del Nobel estipula que el premio no puede revocarse, compartirse ni transferirse.

Sin embargo, puede venderse por millones de dólares.

el Comité del Nobel estipula que el premio no puede revocarse, compartirse ni transferirse (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Desde la década de 1980, la medalla del Nobel se fabrica con oro reciclado de 18 quilates, según el Comité del Nobel. Y, en algunas subastas a lo largo de la historia del premio, ha alcanzado precios muy diversos.

Carlos Saavedra Lamas, ministro de Relaciones Exteriores, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1936

Francis Crick, quien recibió el premio junto con Watson, recibió más de 2 millones de dólares por su medalla. El Premio Nobel de la Paz concedido en 1936 a Carlos Saavedra Lamas, exministro de Asuntos Exteriores de la Argentina, se vendió por 1,1 millones de dólares en 2014.

Pero no todos los intentos de vender la medalla han reportado ganancias asombrosas.

El presidente Donald Trump junto a María Corina Machado, en el Salón Oval Daniel Torok / The White House

La medalla de 1994 concedida a John Nash por su trabajo en la teoría de juegos se vendió por menos de 1 millón de dólares en 2019. El premio de 1982 concedido al físico Kenneth Wilson no alcanzó una puja mínima de 450.000 dólares en 2016. Y el de William Faulkner no se vendió en 2013, tras estancarse la puja en 425.000 dólares, por debajo del mínimo.

Trump ha codiciado abiertamente el premio, y Machado se lo dedicó cuando ella lo recibió en octubre.

La hija de Maríaa Corina Machado recibió el Premio Nobel en nombre de su madre (Photo by Ole Berg-Rusten / NTB / AFP) / Norway OUT OLE BERG-RUSTEN - NTB

El jueves, Machado dijo que había “presentado al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, al describir un momento de un almuerzo privado celebrado ese mismo día.

Pero no quedó claro de inmediato si ella había entregado a Trump el premio real y si él lo había aceptado.