Un canguro irrumpió en un parque temático en Australia y su actitud llamó la atención de todos

Un pequeño canguro protagonizó un episodio inusual al ser captado nadando en las instalaciones del parque temático Funfields, ubicado en Whittlesea, Australia. El hecho ocurrió esta semana, antes de la apertura al público, cuando el marsupial se adentró en el circuito acuático conocido como Lava Lagoon Lazy River.

Los trabajadores del complejo registraron el momento exacto cuando el canguro se metió en la pileta y generó cierta curiosidad por su comportamiento. Esta circunstancia llevó a los lugareños a agarrar su celular y filmar el momento que luego se viralizaría por redes sociales.

El canguro se hizo famoso en las redes sociales, provocando que medios internacionales entrevisten a las autoridades del parque

La administración del parque confirmó que el animal se desplazó por un tramo de agua templada antes de regresar a tierra firme por sus propios medios, garantizando así que su integridad física no estuviese comprometida por otros factores.

Tras el retiro del ejemplar, el personal procedió con las tareas habituales de saneamiento de las piletas para asegurar las condiciones de higiene previas al ingreso de los visitantes y turistas.

Desde la cuenta oficial de Funfields en Instagram, los directivos celebraron la repercusión del suceso, subrayando el impacto mediático que tuvo la visita del canguro en distintos medios del mundo. “Qué bueno que tantos se hayan enamorado de nuestro amigo”, expresaron desde el parque temático.

La publicación del parque australiano en Instagram

Desde una perspectiva biológica, el comportamiento del animal tiene cierto asidero. Según informes de la organización Bush Heritage Australia, la morfología de los canguros no está diseñada primariamente para el medio acuático, aunque estos marsupiales son nadadores competentes capaces de cruzar cauces para huir de depredadores o buscar nuevas zonas de pastoreo.

Este incidente se suma a otros reportes de avistamientos similares, como el registrado en octubre de 2025 en el estuario de Mandurah, donde la presencia de otro ejemplar similar sorprendió a los residentes locales por su soltura y flexibilidad al desplazarse.

Finalmente, dicho suceso, que se volvió viral, tuvo una recepción sumamente positiva por parte de los cuidadores del lugar y de los visitantes, quienes manifestaron su entusiasmo ante la aparición de este ejemplar que dio la vuelta al mundo.