Pintaron una cascada de azul para revelar el sexo de su bebé y desataron la furia de todos

Los festejos son el momento ideal para apelar a la creatividad y sorprender a los agasajados que se hacen presentes en el lugar. Con tiempo de anticipación, quienes son los anfitriones buscan ese detalle o aspecto diferencial para que la celebración no pase por desapercibida. Bajo esa premisa, un matrimonio en Brasil buscó algo llamativo para revelar el sexo de su bebé y no tuvieron mejor idea que teñir el agua de una cascada del río Queima-Pé, en el estado de Mato Grosso.

En una situación completamente atípica, sin registros en esa zona del país carioca, este matrimonio decidió utilizar una tinta de color azul -que se emparenta con el sexo masculino de una persona- y lo lanzaron a la cascada, la cual rápidamente se impregnó y cambió completamente su composición. Al viralizar este suceso, la pareja recibió un sinfín de críticas por el daño que causaron al ser la principal fuente de agua que abastece a localidad, además de ser escenario de diversas actividades turísticas, como baño de cascada y rappel.

Con 18 metros de altura, la cascada se encuentra a kilómetros del centro del municipio de Tangará da Serrarío y el río Queima-Pé y está controlada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Mato Grosso (Sema-MT) que, de inmediato, al conocer la noticia, inspeccionó el lugar para determinar el daño provocado por la sustancia que entró en contacto con el agua y puede intoxicar a quien la ingiera.

Sin tomar conciencia de la acción indebida sobre un recurso natural del lugar, la pareja recibió una denuncia por parte de la Defensoría del Pueblo que tomó cartas en el asunto y encabezará una investigación con todas las pruebas del caso.

Una pareja en Brasil tomó una extraña determinación al anunciar el sexo de su bebé

Fuerte repudio

El medio brasilero G1 tomó contacto con Anderson Reis, uno de los testigos presentes en la celebración, quien afirmó que no se introdujo ningún producto químico en el agua y aguardará hasta las investigaciones pertinentes de la Defensoría para prestar declaración sobre lo expuesto.

A falta del veredicto oficial sobre qué sanción deberán afrontar, las redes sociales oficiaron de intermediario para acercarle al público el caso y que eso genere, de inmediato, un fuerte repudio entre los usuarios, quienes despotricaron a la pareja por su manera de encarar el festejo del sexo de su bebé.

“El ser humano no tiene límites para degradar a la naturaleza y a sí mismo”; ¡Estas personas deben rendir cuentas, especialmente si hubo daños ambientales! ¡Eso es un absurdo! No es suficiente hacer esta ridícula cosa de la revelación, incluso lograron ser más idiotas y teñir el agua de la cascada que no tenía nada que ver con eso”; “¡Crimen ambiental! Estos tipos deberían pagar una compensación para limpiar todo este desastre” y “Totalmente sin sentido, deberían ser multados y pagar una multa enorme por el desprecio al medio ambiente”, fueron algunas de las citas de los perfiles públicos que expresaron su notable desazón por la actitud de los anfitriones y asistentes al evento que cumplen el rol de cómplices en la investigación.