La pelea entre un hombre y su vecina negacionista del Covid: “De lo único que no está a salvo es de su ignorancia”

Un español decidió contestar una mensaje de su “vecina negacionista” y su respuesta se viralizó rápidamente en las redes sociales. La mujer cuestionó las vacunas contra el coronavirus y el hombre no dudó en dejarla en evidencia.

“En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento”, escribió el usuario @smv__ este lunes a través de su cuenta de Twitter. El posteo fue acompañado de una imagen en la que se ve un cartel que dice: “Y dígame, doctor, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?”.

El tuit con la imagen del cartel se viralizó rápidamente Twitter @smv__

El mensaje hace referencia a un rumor que surgió en los últimos meses que sostiene que, cada vez que alguien se inocula contra el Covid-19, se le introducen metales en el cuerpo. Según esa creencia, si el vacunado se coloca un objeto metálico cerca de donde recibió la vacuna, este queda imantado sobre la piel.

Debido a que el cartel tenía numerosos errores de ortografía, el hombre decidió corregirlo con un marcador. Además, pegó en la pared una nueva nota a modo de respuesta: “Querida paciente, usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia”.

Asimismo, el español abrió un hilo de Twitter para explicar quién es la autora del mensaje “negacionista”. “Es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla. Afirma que el Covid no existe. Por eso es negacionista y por eso sé de lo que hablo”, aclaró el hombre.

El hombre se explayó sobre su vecina, quien niega la existencia del coronavirus Twitter @smv__

Luego, siguió: “O sea, que no está haciendo preguntas con la intención de saber, ni informarse, sino de continuar con su propaganda”.

Sobre las correcciones que le hizo al texto, explicó: “Con respecto a las faltas de ortografía: es una persona licenciada. Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito. Pero esto va más allá de una tilde”.

El tuit superó los 54.000 Me gusta y fue retuiteado más de 6500 veces.

LA NACION