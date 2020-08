La publicidad gráfica del retorno a clases recibió una ola de críticas en las redes sociales Crédito: Twitter: @elcorteingles

La publicidad gráfica de la vuelta a clases de El Corte Inglés no duró ni 24 horas: la reconocida empresa lanzó una polémica campaña con un afiche donde mostraban los pies de un niño con los clásicos mocasines negros y las medias a juego del uniforme estudiantil. Sin embargo, la connotación de la imagen no fue bien recibida y tuvieron que retirar el contenido.

El afiche no solo circuló en las redes sociales, sino que también empapelaron las calles de Madrid. Impactados, los usuarios empezaron a alzar la voz en Twitter: "He tenido que entrar a la web oficial para verificar que no era fake. Creo que no se han dado cuenta de la interpretación".

Después llegaron muchos otros comentarios similares: "¿Ningún creativo o responsable se ha dado cuenta de lo aterradora que es la nueva campaña de El Corte Inglés? Verla dan escalofríos".

Los usuarios de la red social del pajarito coincidieron en que la posición de los pies del niño, suspendidos sobre la silla, los hacía pensar en un terrible escenario: el suicidio por ahorcamiento.

La empresa tomó cartas en el asunto rápidamente y emitió un comunicado en su cuenta de Twitter: "Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña".

"En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido", agregaron. Inmediatamente la imagen desapareció de sus redes sociales, y los usuarios siguieron cuestionando la decisión de haberla publicado.