El influencer y emprendedor Uki Deane llamó a una convocatoria de modelos para su marca con polémicas declaraciones

"Necesito hombres con sex appeal, entendés?", lanzó una búsqueda de modelos masculinos el influencer y emprendedor Uki Deane, quien conduce la marca de trajes de baño Bermies. Sus historias compartidas a través de Instagram generaron revuelo y todo tipo de cuestionamientos.

El también presentador de ESPN salió a responder con otro video: "Para los que me putean diciendo 'Uki, siglo XXI, tenés que ser más inclusivo', ¿quieren que les diga algo? Yo pongo un gordo y no me vende la marca. Pongo un pibe sexy y me vende. Entonces, entre el gordo y el pibe sexy, prefiero poner al pibe sexy porque vendo".

Lejos de cortarla ahí, el joven emprendedor desafió a quienes reaccionaron a sus dichos: "Cancélenme. Es una realidad. Si no quieren ver la realidad, no la vean. Vayan a pedirle a Victoria's Secret que no ponga chicas lindas. Se les van a reír en la cara".

Sin embargo, la marca citada por el influencer no se encuentra en su mejor momento financiero, tras anunciar en mayo el cierre de 250 tiendas en Estados Unidos y Canadá, y la quiebra de su sucursal en Reino Unido, causadas en gran parte por la pandemia de coronavirus.

En Twitter los usuarios también se hicieron eco las declaraciones del influencer. Allí algunas personas señalaron a marcas de indumentaria como Savage X Fenty, de la cantante Rihanna, con una marcada vocación hacia la inclusión y a la diversidad de cuerpos. Incluso las últimas publicaciones en Instagram de Victoria's Secret dan cuenta de esta tendencia.

"Gente, yo entiendo que hay muchas marcas que están tratando de ser inclusivas, y es buenisimo lo que hacen, pero yo les digo por prueba y error lo que funciona para mi marca", se defendió Uki Deane.