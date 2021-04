La predicción de Bill Gates sobre el futuro del transporte

Bill Gates es mundialmente conocido por haber fundado Microsoft. Recientemente volvió a los reflectores por sus predicciones y opiniones sobre la pandemia de coronavirus. Pero otro tema que le apasiona y al cual le dedicó años de estudio es el cuidado del medio ambiente y, al respecto, declaró lo que considera será el futuro del transporte y los viajes.

Gates compartió que si bien en los últimos años industrias como la automotriz se preocuparon por hacer los vehículos más ecológicos apoyando los modelos eléctricos, no veremos que esa tendencia llegue a transportes más grandes, al menos no en el corto plazo.

En su nuevo libro, “Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que tenemos y los avances que necesitamos”, el empresario advierte que las baterías actuales simplemente no pueden contener suficiente energía para compensar suficientemente su peso y volumen por lo que no son viables para mover aviones o buques. Pero eso no significa que no podamos tomar medidas para reducir la huella de carbono de nuestro transporte comercial y de carga.

En su texto, Bill Gates, con la ayuda de innumerables expertos en la materia, presenta su plan integral para detener lo que considera será un apocalipsis ambiental ocasionado por los efectos del cambio climático. Entre los temas que aborda está precisamente el del transporte.

“No hace mucho, mi amigo Warren Buffett y yo estábamos hablando de cómo el mundo podría descarbonizar los aviones. Warren preguntó: ‘¿Por qué no podemos hacer funcionar un jumbo jet con baterías?’ Ya sabía que cuando un avión despega, el combustible que transporta representa del 20 al 40% de su peso. Entonces, le dije que necesitaría 35 veces más baterías para obtener la misma energía que el combustible para aviones y lo entendió de inmediato. Cuanta más potencia necesites, más pesado será el avión. En algún momento, es tan pesado que no puede despegar del suelo”.

Continuó explicando que, cuando se intenta impulsar algo tan pesado como un buque de contenedores o un avión de pasajeros se aplica la misma regla: cuanto más grande sea el vehículo que deseas mover y cuanto más lejos quieras conducirlo sin recargar, más difícil será.

Gates propone cuatro formas de reducir las emisiones del transporte y no solo de grandes empresas, también de las personas en general CBS

Por lo anterior es que, a menos que se produzca un avance, poco probable, las baterías nunca serán lo suficientemente ligeras y potentes para mover aviones y barcos a distancias más cortas. Basta con señalar que actualmente el mejor avión totalmente eléctrico del mercado puede transportar a solo dos pasajeros, alcanzar una velocidad máxima de 210 millas por hora y volar durante tres horas antes de recargarse. Mientras tanto, un Boeing 787 de capacidad media puede transportar 296 pasajeros y volar durante casi 20 horas antes de detenerse para cargar combustible. En otras palabras, un avión de pasajeros propulsado por combustibles fósiles puede volar más de tres veces más rápido, durante seis veces más y transportar casi 150 veces más personas que el mejor avión eléctrico del mercado.

Lo mismo ocurre con los buques de carga. Los mejores portacontenedores convencionales pueden transportar 200 veces más carga que cualquiera de los dos barcos eléctricos que están en funcionamiento y pueden recorrer rutas 400 veces más largas. Esas son las principales ventajas para los barcos que necesitan cruzar océanos enteros.

Gates también expone en su libro, publicado el pasado 16 de febrero, que a pesar de que las baterías están mejorando es difícil imaginar que alguna vez alcanzarán la potencia necesaria. “Si tenemos suerte, pueden volverse hasta tres veces más densos en energía que ahora, en cuyo caso seguirían siendo 12 veces menos densos en energía que el gas o el combustible para aviones”.

Entonces, ¿cuál es la opción?

De acuerdo con Gates la mejor apuesta de transporte, por ahora, será reemplazar el combustible para aviones con electrocombustibles y biocombustibles avanzados.

De hecho, en el caso de los buques de mercancías, el empresario vaticina que nunca será económicamente viable intentar utilizarlos con otra cosa que no sean combustibles líquidos. “Hacer el cambio a otras alternativas nos haría mucho bien. Dado que el transporte marítimo representa el 3% de todas las emisiones, el uso de combustibles limpios nos daría una reducción significativa. Desafortunadamente, el combustible con el que funcionan los buques portacontenedores, se llama combustible búnker que es muy barato, porque está hecho del deshecho del proceso de refinación del petróleo y es tan económico que la Prima Verde para los barcos es muy alta”.

Dicho lo anterior Gates propone cuatro formas de reducir las emisiones del transporte y no solo de grandes empresas, también de las personas en general:

Hacer menos, menos conducir, volar y enviar. Opina que deberíamos fomentar más modos alternativos, como caminar, andar en bicicleta y compartir el automóvil, y destacó el que algunas ciudades estén usando planes urbanos inteligentes para hacer precisamente eso.

Utilizar menos materiales con alto contenido de carbono en la fabricación de automóviles. Aunque eso no afectaría las emisiones basadas en el combustible hay que considerar que todos los automóviles están hechos de materiales como el acero y los plásticos que no se pueden fabricar sin emitir gases de efecto invernadero así que cuanto menos de estos materiales se necesiten menor será la huella de carbono.

La tercera forma de reducir las emisiones es utilizar los combustibles de manera más eficiente, en ese sentido ya se ha pedido a las compañías automotrices que financien la ingeniería de motores más eficientes . Sin embargo en ese caso es casi imposible lograr que se elimine el uso de gasolina en su totalidad. Por último, la cuarta y más efectiva recomendación de Gates para avanzar hacia cero emisiones del transporte es cambiar a vehículos eléctricos y combustibles alternativos para ello se necesita incentivar a las personas a comprar este tipo de opciones creando una red de estaciones de carga para que sean más prácticos para lo cual se necesitará la producción de mucha electricidad limpia , una razón más por la que es tan importante implementar fuentes renovables y buscar avances en generación y almacenamiento.

. Por último, la cuarta y más efectiva recomendación de Gates para avanzar hacia cero emisiones del transporte es cambiar a y para ello se necesita incentivar a las personas a comprar este tipo de opciones creando una red de estaciones de carga para que sean más prácticos para lo cual se necesitará la producción de mucha , una razón más por la que es tan importante implementar fuentes renovables y buscar avances en generación y almacenamiento. Finalmente, se necesita un esfuerzo masivo para explorar todas las formas en que podemos producir biocombustibles avanzados y electrocombustibles baratos. Las empresas y los investigadores están explorando varias vías diferentes, por ejemplo, nuevas formas de producir hidrógeno utilizando electricidad o energía solar, o utilizando microbios que producen hidrógeno de forma natural como subproducto. Cuanto más exploremos, más oportunidades crearemos para lograr avances, concluyó Gates.

El Universal (México)