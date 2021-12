Isabel II en peligro: un intruso armado puso en alerta a la guardia de la reina en Windsor

Isabel II no pudo disfrutar de una feliz Navidad este año. Por un lado, tuvo que lidiar por primera vez con el sufrimiento de la ausencia del duque de Edimburgo, fallecido el pasado abril. Por otro, tampoco pudo celebrar en su lugar favorito del mundo, la finca Sandringham, debido a las restricciones por el rebrote de la pandemia de Covid-19. No siquiera tuvo la alegría de ver a sus bisnietos: el almuerzo navideño estuvo limitado a la presencia de su hijo, el príncipe Carlos y su mujer Camilla Parker. Pero eso no fue todo, sino que también la reina estuvo en peligro de ser atacada por un intruso en el castillo de Windsor.

De acuerdo con lo informado por la policía local, un hombre armado fue atrapado en los alrededores del castillo. El sujeto, de 19 años, oriundo de Southhampton, llevaba un arma peligrosa y fue capturado mientras merodeaba los exteriores de la propiedad. Si bien las autoridades no quisieron revelar qué tipo de arma llevaba el intruso, fuentes consultadas por el Daily Mail aseguraron que se trataba de una ballesta. “El hombre ha sido arrestado bajo sospecha de violación o allanamiento de un sitio protegido y en posesión de una arma peligrosa. Permanece bajo custodia en este momento”, señaló la superintendente de policía de Thames Valley, Rebecca Mears, en un comunicado en el que agregó que “los miembros de la Familia Real han sido informados sobre el incidente”.

El castillo de Windsor el pasado 25 de diciembre

No se trató de una situación inédita para la reina debido a que se cuentan varios intrusos durante su estadía en el castillo. El pasado 19 de abril, dos días después del funeral del príncipe Felipe, una mujer se presentó en taxi en la puerta de acceso a los terrenos privados de Windsor. Allí aseguró que era la prometida del príncipe Andrés y dijo que tenían una cita para almorzar. La intrusa caminó veinte minutos hasta que fue detenida en el vestíbulo del castillo. Fue arrestada bajo sospecha de robo y posible mala salud mental.

En julio de 2019, un sujeto de 22 años llegó a colarse dentro del palacio de Buckingham, caminar por sus interiores y estar a punto de ingresar en el dormitorio de la monarca hasta que fue detenido. Se trató de una situación similar a lo sucedido en 1982 cuando un hombre, llamado Michael Fagan, ingresó en dos ocasiones al palacio y en una de ellas llegó a sentarse en la cama de la reina: una escena tan increíble e insólita que fue retratada en un episodio de The Crown. El hombre aseguró que tuvo un pequeño diálogo con la monarca que le preguntó qué estaba haciendo allí.