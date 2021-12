La reina Máxima mostró su majestuoso árbol de Navidad, pero un detalle alarmó a sus seguidores

A pocas horas de que comiencen los festejos navideños, el espíritu de las fiestas se hace cada vez más presente. La emoción y alegría que acompañan estas épocas del año se materializan a través de las pequeñas tradiciones que mantienen unidas, no solo a las familias, sino a comunidades enteras. Dentro de un sinfín de costumbres, hay una que se destaca como la favorita de muchos y es la decoración del hogar. Quienes se suman a este grupo de amantes de las luces y los adornos de Navidad son la reina Máxima y su familia, que presumieron su majestuoso árbol en las redes sociales.

El posteo fue realizado desde la cuenta oficial de la familia real de Holanda, en donde suelen compartir postales familiares y fotos acorde a cada fecha relevante para la nación. Las festividades no se quedaron atrás y, para celebrarlas como corresponden, mostraron al Rey cumpliendo un antiguo ritual de la corona.

En la foto puede apreciarse un gigantesco pino bañado por completo en extensas guirnaldas y flecos plateados brillando bajo el reflejo de las lámparas que iluminan la habitación, adoptando así un aire casi mágico. El mismo es tan grande que ocupa una esquina completa del cuarto y con la punta más alta roza el techo. Evidenciando las dimensiones del mismo, a su lado se encuentra el rey Guillermo quien apenas llega a la mitad del mismo.

La familia de la reina Máxima posó en una tradicional foto navideña instagram

El monarca, luciendo un pantalón de vestir negro acompañado de una camisa blanca de mangas largas y una corbata a juego, se dispone a llevar a cabo una de las tradiciones navideñas más importantes para la Casa Real. En Holanda, el árbol se decora en la Noche Buena al contrario de muchos países de Latinoamérica en donde el día indicado para la divertida actividad familiar es el 8 de diciembre.

El posteo de la corona holandesa en donde puede verse al rey Guillermo junto al árbol navideño instagram

Con el pino completamente emperifollado, lo último que falta es encender las velas que se posan delicadamente sobre sus ramas. Esta tarea es la que quedó registrada en la imagen compartida. A modo de explicación, junto al posteo puede leerse: “La Navidad es una época de tradiciones. En la familia real es tradición que en Nochebuena se decore el árbol de Navidad y se enciendan las velas. El Rey enciende una vela en el árbol genealógico del Palacio Huis ten Bosch”.

En menos de una hora, la publicación llegó a superar los 2 mil me gusta y recibió decenas de comentarios de los fieles seguidores de la corona halagando la belleza de la ambientación. Sin embargo, hubo un pequeño detalle que preocupó a algunos de lo usuarios de Instagram y que no tardaron en señalar. Todo lo que se ve en la foto es completamente inflamable y, en caso de prenderse fuego, son extremadamente tóxicos. Por eso, no es recomendable que hayan sumado velas a ese combo.

La tarjeta navideña de la familia real de Holanda instagram

“¿Encendiendo velas con guirnaldas sintéticas en un árbol seco de hojas y ramas?”, escribió una mujer. Inmediatamente abajo, otro hombre tipeó: “Uuh espero que haya un extintor cerca ¡La gente no haga esto en casa!”. Pero, al ser una costumbre que lleva años pasando de generación en generación, es esperable que la familia holandesa la haya llevado a cabo con todas las precauciones necesarias.