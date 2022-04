El momento en que familiares de Melissa Lucio se enteran de que su ejecución fue suspendida

Entre lágrimas y gritos de alegría, familiares de Melissa Lucio recibieron la noticia del Tribunal de Apelaciones de Texas sobre la suspensión de la ejecución que estaba pactada para este miércoles. El aviso llegó el lunes cuando daban una entrevista a un medio de comunicación que pudo captar el momento que, a decir de ella, significa una nueva oportunidad para librar la pena de muerte en un caso con denuncias por irregularidades en el proceso.

Los hijos de Melissa Lucio esperan conseguir que su madre no sea ejecutada después de una nueva revisión del caso. redes sociales - Instagram

Melissa, estadounidense de origen mexicano, ha pasado 14 años en prisión acusada por la muerte de su hija ocurrida en 2007 en Harlingen, Texas, ciudad próxima a la frontera con Tamaulipas, México. Ella ha manifestado su inocencia desde entonces ante la condena por homicidio calificado. Mientras la parte acusadora la señala por ser una madre abusiva y haber causado las lesiones que originaron la muerte de su hija Mariah, Melissa y su equipo de abogados defienden que el motivo fue una lesión cerebral ocasionada luego de caer de las escaleras durante una mudanza dos días antes.

“Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre he confiado en Él. Estoy agradecida de que la Corte me haya dado la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia”, expresó Melissa Lucio en comunicado emitido el día de la noticia a través de The Innocence Project, una organización dedicada a defender a personas que se enfrentan a condenas injustas, así es como se presentan ellos mismos.

Familiares de Melissa Lucio celebran la suspensión de la ejecución

Ahora la ejecución está suspendida indefinidamente y la Corte de Apelaciones ha pedido a la Corte del Distrito Judicial 138 del Condado de Cameron evaluar las nuevas pruebas presentadas y los reclamos de Melissa Lucio, quien en un primer momento envió nueve puntos para su revisión y cuatro de los cuales cumplieron los requisitos para esta nueva revisión.

“Toda la nueva evidencia de su inocencia nunca antes había sido considerada por ningún tribunal. La suspensión de la Corte nos permite seguir luchando junto a Melissa para anular su condena injusta”, celebró Vanessa Potkin, directora de litigio de The Innocence Project y abogada de Lucio. Añadió que “la evidencia médica muestra que la muerte de Mariah fue consistente con un accidente”.

A partir de la publicación en 2020 del documental El estado de Texas vs Melissa, de la directora Sabrina Van Tassel y disponible en Amazon Prime, basado en estos hechos y que enumera las irregularidades en el proceso, el caso de Melissa Lucio ha atraído la atención de activistas de derechos humanos, legisladores estadounidenses e incluso de celebridades como Kim Kardashian, quienes han pedido clemencia al gobernador de Texas para evitar que se convierta en la primera mujer latinoamericana en recibir la pena de muerte por parte del Estado.

La organización The Innocence project ha respaldado a Melissa Lucio desde principios de este año. redes sociales - Instagram

“Mariah está en mi corazón hoy y siempre. Estoy agradecida por tener más días para ser madre de mis hijos y abuela de mis nietos”, añadió en el comunicado la mujer de 53 años y madre de 14 hijos. Mientras se decide si Lucio enfrentará un nuevo juicio, deberá permanecer en el corredor de la muerte, como es llamada la zona en la que se encuentran las personas condenadas y en espera de ejecución.