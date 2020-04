Cuarentena: ¿Qué sectores se suman a las excepciones?

Comienza una semana con cambios en el aislamiento obligatorio Fuente: LA NACION

Alan Soria Guadalupe Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de abril de 2020 • 17:53

Nuevas actividades permitidas, disposiciones para el transporte público, restricciones a los adultos mayores y alternativas para los varados dentro del país. Comienza una nueva semana con cambios en la cuarentena administrada que dispuso el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a la expansión del coronavirus .

La fase actual del aislamiento preventivo y obligatorio termina el 26 de abril y aún no hubo comunicación oficial acerca de si se extenderá y, en caso de que se prorrogue otra vez, en qué condiciones. Pero el Gobierno dispuso que a partir de este lunes quedará exceptuado un nuevo grupo de actividades que se sumarán a las que ya forman parte de la "cuarentena administrada" que anunció el presidente Alberto Fernández.

Las claves:

¿Puedo salir a comprar a cualquier comercio?

No. Las nuevas excepciones permiten la venta de mercadería elaborada en comercios minoristas pero solo a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica o mecanismos que garanticen que no habrá contacto entre vendedor y cliente. Permanece prohibida la atención presencial al público y solo podrá haber entrega a domicilio.

¿Las nuevas excepciones rigen en todo el país?

No necesariamente. Los gobiernos provinciales deberán ratificar en su territorio las nuevas excepciones. Si bien algunos distritos adelantaron pedidos de flexibilización de la cuarentena, otros como Tucumán y Santiago del Estero afirmaron que se mantendrán las restricciones vigentes hasta ahora sin cambios.

¿Se seguirá necesitando permiso especial para circular por la calle?

Sí. Quienes realicen actividades exceptuadas deben tener el Certificado Único Habilitante para Circulación, que se puede tramitar en www.tramitesadistancia.gob.ar.

¿Habrá cambios en el transporte público?

A medida que aumenta la circulación en la calle por las flexibilizaciones crece la preocupación por el riesgo de contagio en el transporte público. Por eso, el Ministerio de Transporte de la Nación determinó que a partir de mañana será obligatorio el uso de barbijo o tapaboca en todo tipo de servicio automotor o ferroviario del país.

¿En qué situaciones se debe usar el tapabocas de manera obligatoria en la Ciudad?

El gobierno porteño recomienda usarlo siempre, pero es obligatorio tenerlo puesto al momento de ir a comprar a los mercados de cercanía, en el transporte público y en dependencias de atención públicas y privadas. Quienes no respeten la disposición deberán abonar una multa que va desde los $10.700 hasta los $80.000.

¿Qué pasará con los argentinos que están varados dentro de país y no llegaron a tramitar el permiso?

La semana pasada se dispuso un cupo de 20.000 permisos para aquellos que estén varados dentro del país puedan volver a sus domicilios, pero los certificados se agotaron en apenas horas. El Gobierno afirmó que se volverán a emitir permisos una vez que los que ya los tramitaron hayan realizado el viaje. Se puede tramitar en https://regresoacasa.argentina.gob.ar y tiene una validez de 48 horas.

¿Se podrá ir al médico?

Sí. Las nuevas excepciones permiten concurrir al médico con turnos programados previamente. Lo mismo rige para quienes necesitan ir al odontólogo o a una óptica.

¿Qué grado de flexibilización habrá para las industrias y para quienes produzcan para exportar?

Para operar, a partir de mañana se deberá contar con el permiso del Ministerio de Desarrollo Productivo.

¿Qué alternativa tengo si soy víctima de violencia de género?

Entre las excepciones que entrarán en vigencia mañana están los establecimientos para víctimas de violencia de género. Si necesitás ayuda, está habilitada la línea 144 reforzada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la dirección de correo electrónico linea144@mingeneros.gob.ar y los números 11 2775 9045 / 9048 en WhatsApp.

¿Qué pasa con el trabajo de limpieza a domicilio?

El Gobierno solo permite que el trabajo de empleadas y empleados domésticos solo para quienes deban cuidar a otros (personas mayores, menores de edad o enfermos). Otro tipo de trabajo doméstico no está permitido, los empleados no deben asistir y el empleador no debe obligar.