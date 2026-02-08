La tiraron por un ducto de basura para que tuviera un doloroso final pero alguien la encontró justo a tiempo: “Nunca dejó de mover la cola”

Los rescatistas ofrecen una recompensa para quien brinde información sobre el episodio en que alguien intentó acabar con la vida del animal

Nadie supo cuánto tiempo estuvo atrapada en la oscuridad. Tampoco cuántas veces su frágil y debilitado cuerpo golpeó contra el frío acero del ducto para desechar la basura. Mucho menos, cuánto miedo sintió en el silencio estremecedor que la rodeaba.

Pero cuando esa tarde la encontraron en el ducto de basura de un edificio de departamentos de Washington D.C., algo quedó claro: alguien simplemente había decidido descartarla y, además, había tenido la intención deliberada de hacerla sufrir en el camino.

Durante años, Apple había soportado las consecuencias de la crueldad y la falta de los cuidados mínimos Facebook Miri’s Haven Senior Dog Rescue

Era piel y huesos cuando la recibieron en Miri’s Haven Senior Dog Rescue, un refugio para perros mayores, dedicado al rescate, cuidado y adopción de perros gerontes en el área metropolitana de DC y sus alrededores.

Su estado general era lastimoso: estaba claro que durante años había soportado las consecuencias de la crueldad y la falta de los cuidados mínimos. Su columna, caderas y rodillas estaban dañadas y habían crecido hacia dentro, lo que le dio a la pequeña perrita de raza yorkshire una particular forma de moverse por el mundo. Pero, aunque podía caminar, cada paso que daba la hacía gritar de dolor.

Su piel mostraba un registro físico de abandono que databa de mucho tiempo antes de haber aparecido en el conducto de basura. Pero la verdad insoportable para sus nuevos cuidadores fue lo peor de afrontar: Apple se mostraba alegre. “No estaba rota, ni apagada. Ella iluminaba a todos con su bondad y recibía cada caricia como si hubiera estado esperando, pacientemente, a que alguien finalmente se la ofreciera”, dijeron entre lágrimas los voluntarios del refugio.

“No sabemos quién la puso allí. No sabemos cuánto tiempo esperó en la oscuridad. Pero sabemos esto: intentaron borrarla, pero el destino no lo permitió. La caída no se llevó su espíritu. Apple está a salvo. Recibirá atención médica, calidez y ternura; será amada cuidadosamente y completamente mientras la ayudemos a comenzar una vida más suave que la que tuvo antes”, escribieron en un posteo de Facebook desde Miri’s Haven Senior Dog Rescue.

Una vez que se completó su chequeo médico, que recibió un baño de dignidad y su pelaje enmarañado fue removido, se determinó que necesitaría cirugía dental y que requeriría tratamiento para recuperar un poco de movilidad en las patas traseras. A pesar de todo esto, Apple parecía no darse cuenta de que alguien la había tratado tan mal. Desde el momento en que fue rescatada, solo quería ser querida.

Con el señor Shomari cuando fue entrevistada para el diario local. Facebook Miri’s Haven Senior Dog Rescue

“Apple es increíblemente dulce y cariñosa”, dijo Danielle de Miri’s Haven Senior Dog Rescue a un medio local. “Anhela el amor y la atención humana, y es más feliz cuando puede estar cerca de su gente y recibir muchas caricias y atención. Se lleva muy bien con los demás perros residentes y de tránsito. Los ignora la mayor parte del tiempo, pero se muestra contenta de compartir un sofá o un regazo. ¡Su cola no ha parado de moverse desde que llegó con nosotros!”.

La historia de Apple conmovió a un país entero y llegó a los medios nacionales. Su imagen estuvo presente en las noticias de Fox 5 News. Facebook Miri’s Haven Senior Dog Rescue

La historia de Apple conmovió a un país entero y llegó a los medios nacionales. Su imagen estuvo presente en las noticias de Fox 5 News y The Washington Post. Como lo que le sucedió a Apple no puede quedar en el olvido, desde el refugio ofrecen una recompensa por información que lleve a la identificación del responsable de arrojarla por un conducto de basura.

“Alguien sabe algo. Alguien vio algo. Una crueldad tan deliberada deja secuelas. Rendir cuentas es crucial, no solo para Apple, sino para cada vida vulnerable que depende de que los humanos elijan la bondad en lugar de la violencia. Estamos infinitamente agradecidos con todos los que compartieron la historia de Apple, donaron para su cuidado, enviaron oraciones, enviaron mensajes de apoyo y la acompañaron mientras emprende su largo camino de regreso a la seguridad”, dijeron desde el refugio.

Apple está muy feliz de estar en el refugio y se lo hace saber a todos tan a menudo como puede. Todavía tiene problemas para usar sus patas traseras, pero sus rescatistas esperan que con una alimentación adecuada, atención médica y tiempo, pueda recuperar algo de movilidad. Mientras tanto, Apple apenas parece darse cuenta y no deja que nada la detenga. “Camina principalmente con sus dos patas delanteras”, dijo Danielle. “Sin embargo, no permite que esto la frene, ¡es veloz!”.

Con Jade Conner, la creadora del refugio para perritos ancianos. Facebook Miri’s Haven Senior Dog Rescue

“Apple necesitará un hogar que le ofrezca descansos frecuentes para ir al baño, una rutina constante y un compromiso continuo con sus necesidades nutricionales y médicas”, dijo Danielle. “Prosperará con alguien paciente, que le guste acurrucarse con ella y que esté dispuesto a amar a una perrita que se lo merece”.

