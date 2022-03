La verdadera razón que llevó a una mujer a negarse a vender su casa y quedó “atrapada” por un shopping

Corría 2006. El lugar: Seattle, Estados Unidos. Una señora de 84 años rechazó una oferta de un millón de dólares por irse de su hogar para dar lugar a la construcción de un centro comercial. Y, creer o reventar, el emprendimiento se hizo y “abrazó” su casa.

Edith Macefield se convirtió en una heroína local cuando rechazó una gran oferta por su pequeña granja. Según el Seattle Times, compró la propiedad por $3750 en 1952 y vivió allí con su madre Alice mientras trabajaba como gerente de una tienda en Spic ‘N Span Cleaners. La casa, de 108 años de antigüedad, no valía mucho en sí misma, pero los brokers inmobiliarios habían estado adquiriendo gradualmente otras casas en el área para poder construir un nuevo shopping, primero ofreciendo a Macefield $750.000. Luego llegó la cifra de un millón de dólares.

La historia de la casa que quedo en el medio de un shopping

Macefield, que tenía 84 años en ese momento, insistió en que quería quedarse en su casa y decidió rechazar la oferta que le cambió la vida, lo que significa que, en cambio, los constructores simplemente tuvieron que trabajar a su alrededor. Barry Martin fue el gerente de construcción que trabajó en el desarrollo, pero en lugar de verlo como su rival acérrimo, Macefield terminó trabando amistad con él. Inicialmente, le pidió que la llevara a una cita en la peluquería, luego le pidió favores como lavar la ropa, llevarla a los médicos, prepararle la comida y más.

Los dos se hicieron tan cercanos que la mujer terminó dejándole la casa a Martin cuando murió en 2008. Lamentablemente, el arquitecto terminó teniendo que vender la propiedad cuando se quedó sin trabajo durante la recesión económica.

En diálogo con FOX, dijo que Macefield le había dado su bendición para vender la propiedad: “Me dijo que aguantara hasta que obtuviera mi precio. Lo vendí por $310.000″. También reveló que su amiga en realidad no se había opuesto al centro comercial, sino que solo quería quedarse en su casa. Martin dijo: “Mucha gente pensó que ella estaba en contra del desarrollo, pero ese no era el caso en absoluto. Fue más un caso de que ella no quería pasar por el ejercicio de tener que mudarse”.

Si bien se ha informado que la casa fue la inspiración para la película Up de Disney de 2009, que sigue a un anciano viudo, Carl Fredricksen, que se resiste a vender su casa, la producción de la película comenzó en 2004, antes de que Macefield incluso se negara a vender. Sin embargo, Disney eligió usar la casa para promocionar la película, y Martin recuerda: “Querían poner globos en la casa para su estreno aquí en Seattle. Así que salieron y pusieron globos en la casa y se tomaron una foto, y así fue como se convirtió en la casa Up”.