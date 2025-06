Lady Di: Luego de vender una porción de torta de su boda por 2831 dólares, subastan objetos íntimos y pretenden recaudar millones

Una elegante cartera de cuero color champán de Prada, usada por la princesa Diana en visitas oficiales a Moscú, Pakistán y Chicago, será subastada con un valor estimado entre 8.000 y 12.000 dólares. Con asas doradas trenzadas en cuero y sello grabado “Prada Milano”, esta pieza fue parte de sus looks más recordados en 1995 y 1996. Incluye el libro Diana: Her Life in Fashion.

Julien's Auctions