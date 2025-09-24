Las más tentadoras: 10 hamburguesas homenaje al “fast food” en combo por $12000

Hasta el 25 de septiembre, 70 hamburgueserías de todo el país ofrecen combos exclusivos de hamburguesa, papas y bebida por un precio especial

La hamburguesa vuelve a tener su fiesta federal: hasta el jueves 25 de septiembre se realizará la octava edición de Burgermanía, el evento más esperado por los adeptos al clásico norteamericano. Este año, con la consigna Homenaje al Fast Food, reúne a más de 70 hamburgueserías de CABA, GBA, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.

La propuesta, curada por Leandro Volpe (@club.leno), referente gastronómico y autor del libro 101 hamburguesas que tenés que probar antes de morir (Planeta, 2018), busca acercar al público opciones artesanales y de calidad a un valor más accesible de lo habitual.

Arredondo

Ubicada en Belgrano, esta hamburguesería dispondrá de una doble hamburguesa de 120 g, queso cheddar, lechuga cappucina, cebolla morada, pepinillos agridulces y salsa Big Mac. Incluye papas y agua sin gas, gaseosas línea Coca Cola, cerveza Heineken o una copa de vino. Una oportunidad para degustar una propuesta que homenajea con estilo gourmet a un clásico (Virrey Arredondo 2560/2562, Belgrano).

Bairoleto Hamburguesas

Un spot de hamburguesas en Mendoza, donde el ambiente con Música y buena onda y los sabores únicos esperan a quienes quieran disfrutar con amigos. En esta edición de Burgermanía, inauguran su nueva sucursal y ofrecen su Homenaje a la Hamburguer de In-n-out, con pan de papa, medallón de 110 g, tomate, lechuga, doble cheddar, cebolla grillada con mayonesa ahumada y salsa Bairo. Incluye papas + bebida (nueva sucursal, Colon 121, Mendoza).

Bao Burger

Hamburguesas en Buenos Aires con inspiración asiática. Un lugar con sello propio que presenta producto estrella Joyu, que incluye pan BAO, burger con doble cheddar, pickles de pepino, cebolla, tomate, lechuga y alioli de ajo. El combo incluye papas y gaseosa línea Pepsi. (Mercat, Thames 747, Villa Crespo; Vía Viva, Olazábal 1780 Local 304, Barrio Chino).

Burger Couple

Locales donde lo que sobra es actitud y la cultura pop describe a esta hamburguesería. Para esta edición presentan su Couple Tasty: pan de papa, carne 1/3 libra, cheddar, bacon, lechuga, tomate, cebolla y salsa Tasty Bacon. Incluye papas y una Coca Cola pequeña de vidrio. (La Chupeteria, Fitz Roy 1970, Palermo; La Mansión, Hualfin 894, Caballito; La Tercera, Zapiola 2115, Belgrano).

CowSins Burgers

Un lugar en La Plata donde las hamburguesas son de barrio para disfrutar en familia. En Burgermanía se podrá disfrutar de su combo Big Cow: pan Kalis, doble medallón de carne, cheddar, salsa Big Cow, lechuga, cebolla en cubos y pickles de pepino. Incluye papas y bebida línea Coca Cola (Av. 7 845, entre 523 y 524, La Plata).

Glutton’s Burgers

Destacada hamburguesería de Mar del Plata, creada para los amantes de las hamburguesas que en los tres días del evento, elaborarán su homenaje al Cuarto de Libra: carne, cheddar y salsa cuarto de libra. Incluye papas y bebida línea Pepsi, agua saborizada, agua o soda (Castelli 3386, esquina Jujuy, Mar del Plata).

La Mística

Un ambiente relajado en Córdoba, apto para familias y amigos, donde se ofrecen hamburguesas caseras pero con detalles que lo diferencian. Para Burgermanía, ofrecerán un combo homenaje al Cuarto de Libra, con pan de papa, doble medallón smash de 114 g, doble cheddar, mostaza, ketchup y cebolla en cubitos. Incluye papas y bebida (sucursal Arguello, Manuel de falla 7317; sucursal Poeta Lugones, Pedro Feliciano Cavia 4562, ambas en Córdoba).

Valquiria

Rosario tiene un lugar para quienes no se conforman y buscan ser conquistados con sabores únicos. Esta hamburguesería ofrece en esta edición un homenaje al cuarto de libra: pan brioche, burger de 120 g, doble cheddar, cebolla brunoise y ketchup. Incluye papas y bebida (Santa Fe 2604, Rosario).

Williamsburg

Esta conocida marca se destaca por ofrecer hamburguesas de muy buena calidad, combinada con un ambiente canchero y de diseño, ubicado en Paseo de la Infanta en Palermo. Para Burgermanía ofrecerán su American Doble: doble medallón con cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada, pickles y aderezo de mostaza antigua con aceite de trufa. Incluye papas y una lata de Pepsi (Avenida del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo).

Angus Brothers (CABA)

Una parada imperdible en Palermo, con tradición en hamburguesas elaboradas con carne Angus. En esta edición de Homenaje Big Mac, ofrecerán doble medallón, cheddar, lechuga, pepinos, cebolla y salsa Big Mac. Incluye papas + bebida a elección (General Las Heras 3848, Palermo).

Cada local presentará un combo exclusivo que incluye hamburguesa, papas y bebida, a un precio único y promocional de $12 000, disponible solo hasta el 25 de septiembre.