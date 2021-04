Las mejores frases de Jacques Lacan, a 120 años de su nacimiento

Jacques Marie Emile Lacan nació en París, Francia, el 13 de abril de 1901. Es imposible no recordarlo y distinguirlo en las efemérides de esta fecha.

Fue en el año 1919 cuando Lacan comenzó a estudiar medicina en la Universidad de París y recién en 1923 escuchó hablar por primera vez de las teorías del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud.

Su carrera en el mundo de los estudios de la psiquis comenzó en 1926, cuando Lacan inició su especialización en psiquiatría y se convirtió en coautor de su primera publicación para la prestigiosa “Revue Neurologique”.

Allí, Lacan realizó un abordaje sobre el síndrome del piramidal (un cuadro clínico relacionado a problemas lumbo-ciáticos complejos).

Desde entonces, Lacan construyó una extensa trayectoria en el psicoanálisis y la psiquiatría. A continuación, sus principales teorías y frases más recordadas.

¿En qué consiste la teoría lacaniana?

Uno de los principales conceptos de la teoría de Lacan es la escansión, que consiste en un corte de sesión dentro de la terapia psicoanalítica para puntualizar en una verbalización llevada a cabo por el paciente, sobre sus conflictos intrapsíquicos. Así, el paciente puede reflexionar sobre lo que dijo y comprender el lenguaje del inconsciente.

A raíz de esto, Lacan no quería respetar la duración de 50 minutos sugerida por la IPA para las sesiones. Para él, una duración rígida no respetaba los momentos y pausas del discurso en el sujeto, además de que el inconsciente no obedece jamás a un tiempo preestablecido.

Por otro lado, para Lacan el analista nunca es un oyente neutral. Debe hacerle ver al paciente que lo que dice es algo significativo. Así, decantan los deseos inconscientes y los goces previamente no admitidos, los cuales resultan cruciales para su desarrollo terapéutico.

Las mejores frases de Lacan

Dentro de las frases más recordadas de Jacques Lacan se encuentran:

“Si Freud centró las cosas en la sexualidad es porque en la sexualidad, el ser parlante balbucea”

“La verdad es el error que escapa del engaño y se alcanza a partir de un malentendido”

“Solo los idiotas creen en la realidad del mundo, lo real es inmundo y hay que soportarlo”

“La estructura del inconsciente es similar a un lenguaje”

“Usted podrá saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó”

“Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es”

“Solo se siente culpable quien cedió en su deseo”

“Mejor que renuncie quien no puede unir a su horizonte la subjetividad de su época”

“Pensamos que pensamos con nuestros cerebros, pero personalmente yo pienso con mis pies. Esa es la única manera por la que puedo entrar en contacto con algo sólido. En ocasiones pienso con mi cabeza como cuando choco con algo. Pero he visto suficientes encefalogramas para saber que no hay indicios de pensamiento en el cerebro”

“Cuando estamos ante algo imposible solo queda un camino: hacerlo. Lo imposible está para hacerse, no es para prometerse, claro que tiene un requisito: No retroceder ante el deseo imposible que nos habita”

“El analista no es el que sabe, quién sabe es el analizante”

“El síntoma es una metáfora”

“Es tan irresistible la atracción por la utilidad que podemos observar personas dispuestas a cualquier cosa por el placer de dar sus comodidades a quienes tienen la idea de que no podrán vivir sin su auxilio”

“Somos seres con la capacidad de desear pero siempre incompletos, de ahí surge nuestro caminar”

“El psicoanálisis es un instrumento sumamente eficiente, y debido a que cada día gana más prestigio, está en peligro de ser utilizado con un propósito distinto para el que fue creado, y de esta manera podemos degradarlo”.

