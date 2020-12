Jimena La Torre y el horóscopo de la semana Crédito: Prensa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2020 • 09:40

Jimena La Torre hizo sus habituales predicciones para cada signo. La astróloga y tarotista contó en su canal de YouTube cómo impactará el eclipse solar en la semana del 14 al 20 de diciembre y reveló cuál es la carta de la suerte en cada caso.

Aries

Estará tomando decisiones de cambios, cortes y firmar contratos. Tomará el toro por las astas con la cabeza firme, fría y segura.

Tauro

Estará afectuoso, dará amor y estará complementado con la pareja. También estará feliz de estar rodeado de gente que los ama y habrá alguna noticia de fertilidad dentro del hogar.

Géminis

El Caballero de Espada abre muchísimas puertas. Los de Géminis tienen que dejar de hablar de más y empezar a hablar en serio. Hay que decir las cosas de forma concisa, concreta y segura para que las puertas se abran.

Cáncer

Tenés que descansar después de un año de mucho trabajo. Este tiempo después del eclipse, esta semana, te la podés tomar para descansar. Hay ideas que hay que dejar que fluyan solas. Cuando tengas ganas de levantarte, sentirte mejor y de encontrar con quién, pondrás todas esas ideas, que no se van a escapar.

Leo

La Sota de Copas le permite a Leo, con este eclipse, enamorarse mucho más. El eclipse es de Luna nueva y, si bien hay un momento de oscuridad con la Luna pasando por el Sol, después empieza a brillar en Sagitario, el signo que mejor se lleva con Leo. Es una semana maravillosa para decir que sí al amor.

Virgo

Tiene que estar mirando cada cosa que hacen con mucho detalle, porque se pueden desestabilizar o romper algunas paredes que tenían construidas y algunos proyectos. A veces es necesario que algo se rompa, queme o termine como para darle lugar a lo nuevo. Si sos de Virgo tenés que tener mucha seguridad en lo que sos, para que nada te desestabilice.

Libra

Tendrá un Sol que le indica que van a brillar. Una vez que pasa el eclipse, el Sol lo único que hace es darle energía optimista, positiva, orgullo, felicidad, seguridad en lo que hacen y facilidad de palabras.

Escorpio

Está colgado tratando de encontrar el sentido a la vida. El eclipse los deja un poco tambaleando, porque los hace ver que quizás hay otra vida en el futuro y que pueden pensar que para el 2021, todo lo que dejaron colgado puede llegar a ser parte de su nueva vida. No es una semana para tomar decisiones, sino de escuchar eso que se cruza por la mente.

Sagitario

Sabe hacia dónde va, que la gente lo quiere y lo sigue, que tiene el poder. Es el Príncipe, a quien se tiene en cuenta antes de que el Rey decida. Esta semana Sagitario tendrá gran importancia.

Capricornio

Tendrá la misma posición que Sagitario de Princesa o Príncipe en el dinero. Capricornio será convocado antes de tomar una decisión importante pueda decir su opinión sobre la administración del dinero. Desde ese lugar tendrá una fuerza más importante y con mayor seguridad. Inclusive se ubicará en una posición de poder que tanto desea.

Acuario

Se sacará gente de encima. Después del eclipse viene la Luna nueva que estar en Sagitario, después en Capricornio, luego en Acuario, llega Saturno, Júpiter y la nueva era de Acuario. Esta conjunción de Júpiter y Saturno, que estuvo en 1962 y en el año 0 dando lugar a esa era de Piscis, dará lugar a estar nueva era de Acuario que dice: "¿Sabés qué? Si no me querés, hago la mía. No me estoy preocupando por poner la otra mejilla. Si tengo que sacar algo de mi vida, lo hago". Acuario sacará de su vida a quienes no le gusta.

Piscis

Con mucha templanza, fortaleza, tranquilidad y espiritualidad, los de Piscis siguen transitando momentos duros esta semana después del eclipse. Serán momentos donde deberán tener paciencia. El Ángel de la templanza los ayudará a estar templados.