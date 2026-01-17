Por qué se recomienda poner vinagre en la olla al cocinar las lentejas

Las lentejas son uno de los platos más consumidos en la gastronomía mundial y se ganaron un lugar fijo en muchas mesas por su sabor y su versatilidad. No solo resultan reconfortantes y fáciles de preparar, también aportan una importante cantidad de nutrientes. Entre ellos destaca el hierro, un mineral clave para la energía y el buen funcionamiento del organismo.

El nutricionista Pablo Ojeda explicó que el hierro de las legumbres se digiere en menor proporción que el de otros alimentos, por lo que conviene “ayudarle” al organismo.

Sin embargo, los profesionales recuerdan que no todo el hierro que contienen las lentejas se aprovecha igual. A diferencia de otros alimentos, este mineral se digiere en menor proporción cuando procede de las legumbres. Por eso los expertos recomiendan aplicar algunos trucos sencillos durante la cocción, que permiten mejorar su absorción sin complicar la receta.

Hay trucos que se pueden aplicar durante la cocción de estas legumbres (Foto: Grok)

El motivo es que el vinagre ayuda a que el hierro presente en las legumbres resulte más biodisponible, es decir, que el cuerpo lo pueda aprovechar mejor.

Al modificar ligeramente el medio en el que se cocinan las lentejas, favorece que este mineral se mantenga en una forma más accesible para el organismo. Así, un plato ya de por sí saludable se convierte en una fuente más eficiente de hierro. El vinagre no actúa solo: la vitamina C tiene un papel protagonista en este proceso. Los especialistas recomiendan añadir algún alimento rico en este nutriente para potenciar aún más la absorción del hierro.

Puede ser un poco de vinagre adicional, tomate, morrón o incluso un chorro de jugo de naranja, siempre integrado en la receta. Con ese sencillo gesto se consigue un doble beneficio. Por un lado, se realza el sabor del plato, lo que aporta un toque de frescura y acidez que equilibra el guiso. Por otro, se favorece la descomposición de ciertos “anti-nutrientes” presentes en las legumbres, como el ácido oxálico o el ácido fítico, que dificultan el aprovechamiento de minerales tan importantes como el hierro.

Esta combinación ayuda a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Las lentejas ya cuentan con un bajo índice glucémico, pero al mejorar su digestión y el uso de sus nutrientes, el organismo responde de manera más estable. Esto resulta especialmente interesante para quienes padecen diabetes o buscan mantener a raya la glucosa.

Los cítricos se pueden combinar con las lentejas para su mejor absorción

En la cocina, basta con incorporar una pequeña cantidad de vinagre durante la cocción y acompañar el plato con algún ingrediente rico en vitamina C.

Un tomate troceado, unos dados de morrón o un toque cítrico son suficientes para transformar el guiso sin complicar la receta. No hace falta cambiar la forma tradicional de preparar las lentejas, solo afinarlas con estos detalles.

En resumen, añadir vinagre y una fuente de vitamina C a las lentejas es un truco de cocina respaldado por nutricionistas que mejora el valor nutricional de un plato muy popular.

Con una pequeña acción, se potencia la absorción de hierro, se optimiza el aporte de nutrientes esenciales y se contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Una forma sencilla de convertir un plato clásico en un aliado todavía más eficaz para la salud diaria.

Por Jaider Felipe Vargas Morales