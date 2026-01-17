Dijo que era vidente y le hizo una predicción a una mujer, pero lo que pasó después descolocó a todos

Un hombre fue detenido por las autoridades tailandesas luego de que una mujer lo acusara de robar su celular. El sospechoso supuestamente se dedicaba a la adivinación y trabajaba como vidente.

El hecho sucedió en la ciudad turística de Pattaya, en Tailandia, y la mujer fue identificada como Pim, de 19 años, mientras que el hombre fue identificado por medios locales como Udomsap Mueangkaew, de 38 años. Por lo que se dio a conocer, el robo se habría presentado al amanecer frente a Wat Chaimongkol.

Según el relato de la joven, Udomsap estaba ubicado a las afueras de un templo donde constantemente pedía ayuda a los que pasaban por allí y mostraba sus trucos como vidente para obtener clientes.

El hecho ocurrió en Wat Chaimongkol, Tailandia

El diario Khaosod indicó que la mujer se sintió mal por el hombre y decidió adquirir sus servicios. En ese momento, Udomsap le realizó un ritual donde leyó las cartas, le anunció que tendría mala suerte y predijo que perdería un objeto valioso próximamente.

Para evitar que esto sucediera, le solicitó más dinero a la mujer, quien se negó a pagar por el supuesto servicio adicional y prefirió irse. Minutos después de alejarse del lugar, advirtió que no encontraba su celular, por lo que regresó a donde estaba el vidente.

La joven aseguró que el teléfono lo había dejado a un lado mientras le leían las cartas. Al confrontar a Udomsap, el hombre le habría respondido que la pérdida del celular era una evidencia de sus poderes y su capacidad de ver el futuro.

La reacción de la mujer tras el robo

En medio de la discusión, el hombre describió al supuesto ladrón con sus poderes de adivinación. Sin embargo, la joven le pidió ayuda a los testigos del momento y llamó a las autoridades. Finalmente, el celular fue encontrado en el bolso de Udomsap, escondido en una caja. Según fuentes policiales, el hombre terminó por admitir el delito. Sin embargo, le habría pedido a la joven que no presentara cargos, alegando que era su primer robo de este tipo. Udomsap agregó que, debido al Año Nuevo, estaba desesperado por tener dinero.

De todos modos, medios locales aseguraron que la mujer ignoró la petición y tomará acciones legales contra el hombre. Esta no es la primera vez que denuncian un supuesto caso de fraude de videntes en Tailandia. El medio tailandés Thaiger expuso en 2024 el caso de Thanawan “Odd” Jiracharoenwet, un hombre de 43 años que fue arrestado en Bangkok y que habría estafado a más de 60 víctimas.

*Por Silvia Contreras Rodelo