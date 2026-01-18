Las efemérides del 18 de enero incluyen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se cumplen 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un evento que sacudió a la sociedad argentina.

Se trata de un abogado penalista que alcanzó notoriedad por su intervención como fiscal en las causas vinculadas al atentado a la AMIA y como denunciante en la causa sobre Memorándum de entendimiento Argentina-Irán. En dichas causas, Nisman imputó o acusó directamente al gobierno de Irán, y a los expresidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, así como otros altos funcionarios del Estado, el Poder Judicial, los servicios secretos, organizaciones judías y funcionarios iraníes, algunos de los cuales resultaron condenados en el juicio AMIA.

La última aparición del fiscal Nisman en televisión

En la mañana del domingo 18 de enero de 2015 fue encontrado muerto en su domicilio con un disparo en la cabeza. El disparo fue realizado con una pistola perteneciente a un subordinado suyo, el especialista informático Diego Lagomarsino. En la investigación de su muerte, en un principio la hipótesis fue que había cometido un suicidio, pero eventualmente se descartó y se reemplazó por homicidio.

Once años después, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió con Nisman y no hay condenados por su presunto asesinato.

Efemérides del 18 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1854 – Nace Thomas A. Watson, inventor estadounidense.

1867 – Nace Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1904 – Nace Cary Grant, actor inglés.

1945 – Nace José Luis Perales, cantante y compositor español.

¿Y cómo es él?', la canción de José Luis Perales que tenía otro destino - Fuente: YouTube

1955 – Nace Kevin Costner, actor estadounidense.

1971 – Nace Josep “Pep” Guardiola, jugador y entrenador de fútbol español

1976 – Nace Marcelo Gallardo, futbolista y entrenador argentino.

1980 – “Pink Floyd’s The Wall” llega al primer puesto de los top hits.

1986 – Muere Edmundo Rivero, guitarrista y cantor popular argentino.

1986 – Accidente aéreo en las selvas de El Petén en Guatemala. Mueren las 110 personas que viajaban a bordo.

2009 – Muere Enrique Dumas, cantante de tango argentino.