Las razones por las que no se debe dormir con el pelo mojado: puede generar problemas de salud

La salud capilar se ha convertido en un aspecto importante para las personas dentro de su rutina de higiene diaria. Sin embargo, hay ciertas prácticas que pueden afectar el bienestar del cuerpo, especialmente el de la cabeza.

Una de las más populares es tomar una ducha antes de dormir, por lo que es usual que algunos decidan dejar que el pelo se seque de forma natural para no utilizar ningún tipo de aparato eléctrico que acelere el proceso.

La fricción con la almohada aumenta el frizz. Foto:iStock

Si bien parece un método efectivo, realmente resulta perjudicial, debido a que la retención de humedad durante la noche y la fricción con la almohada puede provocar hongos e infecciones en la cabeza.

Además, es importante tener en cuenta que cuando el pelo está mojado se vuelve más frágil de lo habitual, lo que implica que tenga una mayor probabilidad de romperse, enredarse y desarrollar puntas abiertas.

De acuerdo con el doctor Antonio Burgos, licenciado en medicina por la Universidad de Málaga, en España, mantener el cabello mojado por demasiado tiempo hace que se vuelva cada vez más sensible al daño.

Según el especialista, el pelo cuenta con una propiedad llamada higroscópica, que permite absorber la humedad del ambiente, lo que facilita el ingreso del agua a la cutícula y hace que esta aumente su tamaño.

Las toallas de microfibra son una gran opción. Foto:iStock

En ese sentido, esta práctica común hace que las proteínas y componentes del cabello no se condensen de la misma forma, como cuando está seco, dando como resultado la pérdida de estos elementos, reduciendo así su fuerza y manipulación.

Otros daños en el pelo

Aunque pueda parecer un método inofensivo, dormir con el cabello mojado genera que las hebras se rompan de forma constante, así como también favorece la aparición de frizz y la formación de nudos.

Burgos también destaca que mantener el pelo mojado, durante la noche o mientras está envuelto, puede aumentar la inflamación del cuero cabelludo que deriva en la sensación de picazón insoportable.

Para evitar este tipo de consecuencias en la salud capilar es importante secar por completo el cabello antes de dormir, usar una toalla de microfibra para eliminar el exceso de agua y aprovechar el aire frío del secador.