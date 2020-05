Con más de dos millones de seguidores, Paulina Cocina es la youtuber definitiva de la cuarentena, aquí sus 10 recetas más populares Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 10:17

Explorar el mundo de la cocina y experimentar con nuevas recetas fue una de las tareas que más espacio ganó en todos los hogares desde que comenzó la cuarentena . A la par de este nuevo hobbie, el alcance de la youtuber Paulina Cocina , que ya era muy conocida desde antes de la pandemia , también creció.

Paulina Cocina empezó su canal como un blog, en 2008; hoy tiene más de 2 millones de seguidores. Sus recetas se caracterizan por ser fáciles y estar explicadas paso a paso, por lo que la mayoría desus videos son útiles incluso para personas que no tienen experiencia en la cocina. "Recetas fáciles de preparar, con ingredientes que tenés en casa, meal preps para que no cocines en toda la semana, yo con los pelos parados, yo con el pelo planchado, postres fáciles y rápidos, recetas saludables, chorizo lovers, trucos de cocina... en este canal hay de todo", asegura la youtuber en la página principal de su canal.

De todo el contenido que generó en este tiempo, algunos tuvieron mucho más impacto que otros: Paulina Cocina tiene videos con más de 6 millones de vista y seguidores alrededor de todo el mundo. A continuación, un repaso por las recetas más populares de Paulina Cocina.

5- Guardar la compra para que dure más

Además de recetas y tips para cocinar determinadas comidas, Paulina Cocina produce mucho contenido para ordenar y organizar la comida y la alimentación cotidiana. "En este video les muestro qué hago yo cada domingo cuando voy a comprar a la feria, una rutina pesada, pero que me salvó la billetera y las verduras: desde cómo lavar vegetales hasta cómo conservar frutas, dónde se guardan los huevos, dónde se guardan las bananas, la mejor forma de conservar las verduras de hoja, etc", explica la youtuber junto a un video que resultó especialmente útil durante la cuarentena. "Son muchos pasos, pero cuando aprendan cómo hacer que la rúcula dure una semana, no van a poder parar, es prácticamente jugar a ser Dios".

4- Sushi casero

Otro de sus videos más vistos es esta receta de origen asiático con cierto mito sobre su preparación. "¡Hacer sushi en casa no es tan difícil!", anuncia Paulina Cocina junto al video que tiene dos millones y medio de reproducciones. "Entre las recetas de sushi que encontré, esta es la más simple. Les enseño a preparar arroz para sushi (lo más importante) y a armar varios tipos de sushi", anticipa. "Para que se animen les digo: lo que ven en el video es la segunda vez que hago sushi casero... ¿nada mal, no?".

3- Cociná un día para comer toda la semana

En línea con el video que ayuda a guardar las compras, en este video Paulina Cocina da tips para cocinar un solo día y comer toda la semana. "En esta ocasión les traigo un video de mealprep diferente: cómo comer equilibrado toda la semana cocinando solo unas 3 horas", explica. "En los mealpreps anteriores cocinábamos varios platos con un ingrediente base. En este cocinamos muchos ingredientes diferentes ya que no se trata de tener comida almacenada sino de comerla toda en la misma semana. Este mealprep es ideal para bajar de peso ya que tendremos toda la comida junta, cocida, para combinarla como queramos", añade. El tercer video más popular de canal tiene 2.700.000 de reproducciones.

2- Budín de pan

"En este video les enseño la receta de budín de pan paso a paso, con todas las opciones para que hacer budín de pan casero les salga como quieren", presenta la cocinera. El video, que ya superó las 3 millones de reproducciones, explica la receta en cuatro sencillos pasos, contada por la cocinera, acompañada de su hija. "Es una receta ideal para reciclar el pan viejo, que espero que no lo estén tirando porque se puede hacer de todo con él!", apunta en los primeros minutos.

1- Medialunas caseras

En una entrevista que Paulina Cocina dio a LA NACION en mayo de 2019, la youtuber ya identificaba que las recetas dulces eran las más populares de su canal. "A mí me gusta mucho más la cocina salada, pero en internet les encanta ver el chocolate derritiéndose. La receta más vista es la medialuna, que es absurda: tardás siete horas en hacerla, cuando en Argentina conseguís muy buenas medialunas en todos lados", señaló.

En efecto, el video más visto de todo su canal es una receta de medialunas caseras. "Las medialunas argentinas son algo muy típico de aquí. Si bien son bastante diferente con la receta de croissants (cruasant) de España o Francia, su elaboración es bastante similar", aclara la cocinera para sus seguidores de otros países.