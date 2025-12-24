Cuál es el origen y cómo preparar Eggnog, la bebida tradicional navideña en EE.UU.

La Navidad es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Así como el pavo es protagonista en Acción de Gracias, la temporada decembrina tiene también a una bebida tradicional: el Eggnog, un ponche cremoso cuyo origen se remonta a la Edad Media y que se prepara a partir de tres ingredientes clave: leche, huevos y azúcar, a los que comúnmente se añade alcohol.

Cuál es el origen del Eggnog

Según Circulating Now, los historiadores culinarios coinciden en que el origen del Eggnog, o ponche de huevo, se encuentra en la Gran Bretaña medieval. Su antecesor fue el posset, una mezcla caliente elaborada con leche cuajada con alcohol y aromatizada con especias, que se consumía tanto como bebida reconfortante como remedio casero.

El Eggnog es una bebida tradicional navideña que fue traída a EE.UU. por los colonizadores europeos (Pexels/Pavel Danilyuk)

Con el tiempo, los monjes europeos comenzaron a agregar higos y huevos para enriquecer la receta, y hacia el siglo XVII la bebida ya era popular entre los aristócratas, quienes añadían jerez para darle un toque de distinción, convirtiéndolo en un símbolo de estatus.

La receta cruzó el Atlántico durante la época colonial y se popularizó rápidamente en Estados Unidos, donde se elaboraba con ron del Caribe, una opción más económica y accesible. Su sabor y textura lo convirtieron en una bebida clásica de la temporada navideña.

Con el paso de los años, el tipo de alcohol empleado pasó a depender de la región o del gusto personal de cada familia. Hoy en día, el Eggnog puede prepararse con bourbon, whisky, sidra, vino de Madeira e incluso tequila, manteniendo su esencia festiva sin importar la variante.

Receta de la bebida tradicional de Navidad en EE.UU.

Según Recetas Americanas, para preparar el tradicional Eggnog se requieren de los siguientes ingredientes:

12 huevos

2 tazas de azúcar granulada

1 litro de bourbon u otro alcohol

1 litro de leche entera

1 taza de nata espesa

180 mililitros de coñac o brandy

120 mililitros de ron oscuro

Una pizca de sal

1 1/2 tazas de nata espesa

Nuez moscada rallada

Hielo (opcional)

La mezcla de Eggnog debe permanecer en el refrigerador durante al menos una semana, según la receta original (Pexels/Sara Free)

Método de preparación del Eggnog

Separar las claras de los huevos, conservarlas en un recipiente y meterlas al congelador.

Colocar las yemas en otro recipiente y combinarlas con el azúcar. Batir bien hasta que quede una mezcla cremosa.

Añadir poco a poco la leche entera, el alcohol, la nata espesa, y la sal. Mezclar muy bien para incorporar todos los sabores.

La mezcla debe trasferirse a un recipiente grande con tapa, que será cerrado y colocado en la nevera por una semana o más.

Para servir el Eggnog

La noche antes de servir el ponche de huevo se pondrán a descongelar las claras previamente reservadas y se batirán durante aproximadamente tres minutos.

La nata espesa también se batirá por varios minutos y se colocará en el mismo recipiente que las claras.

La preparación de las yemas se sacará de la nevera, y se mezclará con el recipiente de las claras y la nata.

Las mezclas deben moverse lentamente hasta estar equilibradas, con cuidado de no batir demasiado, para no perder la cremosidad característica de esta bebida.

El ponche de huevo se puede servir frío o caliente en vasos individuales a los que se les agrega un poco de nuez moscada.

Otros platillos típicos de Navidad en Estados Unidos

La celebración tradicional de Navidad se realiza con una cena que incluye diferentes platillos típicos de la cocina norteamericana, de acuerdo con el gobierno estadounidense, algunos de estos son:

Pavo

Jamón

Puré de papas

Galletas de jengibre

Tartas de manzana

Eggnog

En EE.UU., la Navidad se celebra con una cena que incluye platillos tradicionales, como el pavo o el puré de papa (Pexels/picjumbo.com)

La conmemoración de esta festividad también incluye rituales, como el de los niños, quienes la mañana del 25 de diciembre abren los obsequios que trajo Santa Claus.

La Navidad es uno de los días feriados federales en Estados Unidos, por lo que las instituciones públicas, los bancos y algunas empresas particulares permanecen cerrados.