Las siniestras imágenes de un orfanato abandonado donde vivían los hijos de marineros muertos en altamar

Las imágenes fueron tomadas por un explorador urbano hace pocos días y son espeluznantes. Corresponden a la fachada y el interior de un edificio victoriano escocés semiderruido que, en otro tiempo, fue un orfanato para los hijos de marineros muertos en altamar. Hoy se encuentra abandonado y a punto de ser demolido, y las postales que ofrece generan escalofríos.

El edificio fue construido en 1899 y, luego de funcionar por décadas como hospedaje de niños huérfanos, fue abandonado y estuvo vacío durante los últimos 25 años. El lugar era conocido como el Orfanato Balrossie, y se encuentra a unos 32 kilómetros de Glasgow, en Escocia.

Los tétricos ambientes del orfanato Balrossie fueron vandalizados y posiblemente pronto desaparecerán para siempre Glasgow Live

Kyle es el nombre del explorador urbano (Urbex, en inglés) que tomó las fotografías de las ruinas del orfanato y que reflejó en sus imágenes la atmósfera sombría del lugar. “Llegué (a Balrossie) el sábado pasado y me di cuenta de que la mitad del edificio ya había sido destruido. Había una gran pila de escombros en el medio. Creo que el resto desaparecerá muy, muy pronto, en los próximos meses, o algo así”, señaló el Urbex Kyle al medio Glasgow Live.

El edificio del orfanato Balrossie fue fotografiado por el explorador urbano Kyle, que aseguró que tuvo que tener mucho cuidado para recorrer el lugar Glasgow Live

“Es por eso que voy a explorar para capturar todos estos edificios olvidados antes de que desaparezcan para siempre”, añadió el joven, que es oriundo de la ciudad inglesa de Leeds y visitó docenas de sitios abandonados en Gran Bretaña en el último año y medio. Precisamente, conocer y registrar sitios en desuso es la tarea de quienes se autodefinen como exploradores urbanos.

Kyle Urbex, en el frente del orfanato Balrossie, el escalofriante lugar cuyo interior se dedicó a fotografiar Glasgow Live

Entre los escombros y las paredes deterioradas, el edificio deja ver signos de su uso anterior como orfanato, que además era una escuela para los niños residentes allí. El edificio cerró sus puertas en 1998 y a partir de allí fue centro de diversas invasiones y actos vandálicos.

En 2013, la posible recuperación del edificio quedó eliminada para siempre cuando un incendio intencional terminó de destruirlo. Las llamas fueron apagadas por una tropa de más de 20 bomberos, pero los efectos del fuego habían sido letales para la vivienda, que fue declarada insegura.

Las ruinas del orfanato Balrossie posiblemente desaparezcan para siempre en muy poco tiempo, según estimó el explorador urbano que las fotografió por dentro Glasgow

Desde entonces, se han ido demoliendo partes de la estructura y, más tarde o más temprano, todo el edificio será tirado abajo.

Kyle, el explorador urbano que recorrió el orfanato Balrossie, aseguró que las escaleras a las que se subió estaban a punto de desmoronarse Glasgow Live

El estado calamitoso de lo que queda de Balrossie generó algunos riesgos para Kyle. El explorador urbano aseguró que tenía que cerciorarse de que algunas partes del lugar estuvieran estables antes de ingresar a algún ambiente o avanzar por uno de sus tétricos corredores.

En 2013, el edificio abandonado del orfanato Balrossie sufrió un incendio intencional Glasgow L

“Fue bastante peligroso. Esencialmente es un sitio como en demolición. El segundo ambiente al que entré no tenía un piso de arriba, ya que se había derrumbado. Traté de subir las escaleras, pero estaban literalmente comenzando a desmoronarse”, continuó.

El Urbex contó alguno de los trucos que utilizó para no correr riesgos en su incursión en el Balrossie y otras construcciones abandonadas. “Por ejemplo, si estoy arriba en un edificio y el piso se siente débil, me encargo de tirar algo que sea más pesado que yo para asegurarme de que no se vaya a derrumbar”.

El edificio de la escuela Balrossie se levantó en 1889, se abandonó en 1998 y sufrió un incendio en 2013 Glasgow Live

Desde que arrancó con su singular pasatiempo, Urbex aseguró que lleva visitados unos 455 edificios abandonados. El hombre comparte sus aventuras y sus visitas en sus redes sociales.