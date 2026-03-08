El misterioso caso de un joven que desapareció hace 28 años de la puerta de su casa y que ahora volverá a investigarse

Casi tres décadas después de la desaparición de Kenneth Jones, visto por última vez en noviembre de 1998 en Glenrothes, la Policía de Escocia llevó a cabo un nuevo operativo en la antigua vivienda del joven como parte de la revisión del caso.

Kenneth Jones tenía 18 años cuando desapareció la noche del 2 de noviembre de 1998. Fue visto por última vez alrededor de las 10:30 p. m. saliendo a la esquina de su casa en Ancrum Court, en el área de Glenrothes, Fife. Desde entonces no se ha dado con su paradero. En la actualidad tendría 46 años.

El 19 de febrero de 2026, agentes del Equipo de Investigación Principal (MIT, por sus siglas en inglés) fueron a la propiedad donde vivía antes de ser reportado como desaparecido.

Los oficiales, tanto uniformados como de civil, llegaron poco después de las 9:00 a. m. y centraron las inspecciones en el jardín y en la parte trasera de la vivienda.

Nueva fase en un caso sin resolver

La Policía de Escocia confirmó que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias de la desaparición. El inspector jefe detective Jonathan Pleasance señaló: “Los oficiales de los principales equipos de investigación de la Policía de Escocia están liderando la nueva investigación con la ayuda de numerosos recursos, incluidos oficiales de división y testigos expertos”.

El funcionario añadió que “nuestras búsquedas en Ancrum Court forman parte de nuestra investigación mientras trabajamos para encontrar cualquier información nueva que pueda ayudarnos en nuestras indagaciones” y subrayó que mantienen “una mente abierta” sobre lo ocurrido.

Pleasance también hizo un llamado público: “Hago un llamamiento a todo aquel que tenga algún tipo de información, por pequeña que parezca, a que la presente. Es esencial que averigüemos qué le pasó a Kenneth para darle a su familia el cierre que tanto necesita”.

Revisión de archivos y más de mil diligencias

La reapertura del caso fue confirmada el 30 de octubre de 2024, cuando la Policía informó que revisaría nuevamente los expedientes históricos en busca de elementos que pudieran haber pasado desapercibidos en la década de 1990. En 2025, la investigación fue transferida formalmente al Equipo de Investigación Principal.

Desde que el MIT asumió el caso, se han realizado 1.150 diligencias, según el balance oficial divulgado en diciembre de 2025. Las autoridades han insistido en que cualquier dato adicional podría resultar determinante.

Cronología de la desaparición

El 3 de noviembre de 1998, los padres de Kenneth encontraron su habitación vacía a las 7:00 a. m. y pensaron inicialmente que había salido a correr o a reunirse con amigos. Al no tener noticias suyas, el 4 de noviembre denunciaron formalmente su desaparición.

En los días posteriores, la Policía emitió llamados públicos y realizó búsquedas con perros rastreadores tras reportes de posibles avistamientos en distintos puntos de la zona, incluidos Dunshalt y Auchmuirbridge, aunque ninguno fue confirmado. Durante diciembre de 1998 y enero de 1999, la familia reiteró sus peticiones de información coincidiendo con las fiestas navideñas y el cumpleaños número 19 del joven.

En noviembre de 2018, sus padres conmemoraron los 20 años de la desaparición sin que se hubiera esclarecido el caso

En octubre de 2016, la organización benéfica Missing People difundió una imagen digital con una proyección de cómo podría haber lucido Kenneth a los 36 años. En noviembre de 2018, sus padres conmemoraron los 20 años de la desaparición sin que se hubiera esclarecido el caso.

Otro caso en la misma localidad

Quince años después, el 3 de noviembre de 2013, Alan Bryant, de 23 años, también desapareció en Glenrothes. Fue captado por cámaras de seguridad saliendo del club nocturno Styx, en Caskieberran Road, alrededor de las 2:00 a. m., y no volvió a ser visto. Ambas familias realizaron en su momento un llamado conjunto para solicitar información.

Por Camila Paola Sánchez Fajardo