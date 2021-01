Laurita Fernández paró un informe sobre los millonarios gastos de Rocío Oliva que pagó Diego Maradona

Laurita Fernández decidió cortar a la mitad un informe sobre los gastos en dólares que realizó Rocío Oliva, que fueron pagados por Diego Maradona. “No muestren más”, dijo la conductora.

Sucedió al finalizar la emisión de este lunes de Los ángeles de la mañana (eltrece), donde Laurita está reemplazando a Ángel de Brito, quien se encuentra aislado junto a sus panelistas por contacto estrecho con Mariana Brey, que dio positivo en un test de coronavirus.

Todo comenzó cuando la bailarina le dio pie a Maite Peñoñori al decirle: “Cambiamos rotundamente de tema. ¿Los gastos de Rocío Oliva los tenés ahí?”.

Ante el comentario, la Maite explicó: “Nos quedó, mañana lo vamos a desarrollar bien, pero tenemos los gastos”. Además, aclaró que tenía los resúmenes de la tarjeta. “Todo lo que pagó Diego entre agosto de 2014 y septiembre de 2020″, continuó.

Laurita Fernández pidió sacar los gastos de Rocío Oliva y se colocó frente a la placa que detallaba los desembolsos

Mientras contaba la información que tenía, en la pantalla se veía una placa con los detalles anuales de los gastos en dólares. Al ver lo que sucedía, Laurita se colocó frente a la pantalla y empezó a extender los brazos, para ocultar con su cuerpo lo que se leía detrás.

“No hagan captura. No hagan capturas. Pará, pará. No hagan capturas, no muestren más”, comenzó a pedir la conductora ante la mirada incrédula de las personas presentes, quienes no entendían qué sucedía. Ante la reacción, Laurita observó: “Mañana Maite nos va a contar todo y te llevás la estrella dorada porque la info que trajiste fue tremenda”, dando a entender que no quería “quemar” la información inédita sobre los desembolsos que el exfutbolista habría realizado para hacer frente a los pagos de Rocío.

LA NACION