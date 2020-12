Laura y Eugenio se conocieron en 2018, cuando ella le encargó una biblioteca para su departamento de soltera. El 5 de marzo de este año, se casaron en Visp, Suiza, y soñaban festejar acá pero la pandemia los obligó a cambiar de planes hasta nuevo aviso.

Apostamos a los cambios y a los desafíos: el 27 nos vamos a Madrid. Nos vamos a instalar en lo de una prima mía hasta encontrar departamento", le confirma a ¡HOLA! Laura Laprida (30), que después de pasar Navidad con su familia volará con su marido, Eugenio Levis (se casaron en marzo, en Suiza), rumbo a España. "La decisión la tomó papá. [Se ríe]. Estábamos comiendo en su casa, porque pasamos la cuarentena juntos, y dije que tenía pendiente probar suerte en Estados Unidos, pero eran bastante complicados los trámites. Entonces me sugirió

que, como tengo ciudadanía italiana, vaya a Madrid y no me quede con las ganas. Esa noche con Eugenio no hablamos del tema, pero al día siguiente ¡él se los anunció directamente a sus padres!", relata la actriz, que acaba de rodar la tercera temporada de Millennials, para Netflix.

En la cuenta regresiva para partir, Laurita entregó el departamento que había alquilado por dos años. "Eugenio había hecho todos los muebles, que quedaron divinos, y tuvimos que venderlos", cuenta. Ahora, todo es aprovechar a sus afectos hasta el último minuto y vibrar con su próxima aventura.

Una imagen de su Instagram, después de la mudanza.

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Crédito: Matias Salgado

