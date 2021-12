Le chocaron el auto estacionado y le dejaron una nota ofensiva: “No te di mis datos porque...”.

Una vecina del Reino Unido no sale de su asombro: no solo le chocaron el auto sino que le dejaron una ofensiva nota en el parabrisas.

El martes por la mañana, Sarah Hall volvió a buscar su auto estacionado en el Market Place de Ramsbottom, en Greater Manchester, y encontró un mensaje que decía: “Lo siento, choqué su vehículo, pero no le dejé mis datos porque su auto es una mier...”.

De acuerdo con el Manchester Evening News, la carta hasta estaba firmada con un irónico mensaje navideño que decía: “Que tengas un buen día, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo”.

El mensaje incluía un irónico saludo navideño

Sarah, que es de Radcliffe, Bury, y tiene dos hijos, aseguró que no logró descubrir ningún daño en su Suzuki que, además, encontró con los espejos empujados hacia dentro y los limpiaparabrisas hacia arriba. Solo vio la nota puesta encima.

La mujer, que trabaja en la farmacia Cohens Chemist cerca de Market Place, compartió una foto del mensaje en su Facebook. Ahí suplica que la ayuden a encontrar al responsable de la nota.

“Mi auto está bien. Solo tengo curiosidad por saber quién lo hizo. Estoy furiosa”, dijo Sarah, de 30 años. “Sé que mi coche es una mier..., pero solo yo puedo decir eso”, bromeó. La mujer pagó por el auto unos seis mil dólares y dice que está en condiciones decentes.

“No creo que la nota sea genuina porque no veo ningún daño”, agregó. “A menos que sea tonta, no puedo verlo. Solo quiero saber quién está detrás de todo esto”, escribió.

Los mensajes intimidantes, también en la Argentina

Hablando de mensajes extraños, Angeli Yuson, una australiana radicada en Argentina, vivió un episodio similar. En su caso quedó impactada tras las consecuencias de un episodio sucedido en la puerta de su casa. Yuson bajó a buscar un pedido de delivery y cuando se disponía a cerrar la puerta, una joven adolescente la empujó como para entrar, pero ella advertida de no dejar entrar a nadie que no conociera ni que no tuviera llave, se lo impidió y hasta hubo un pequeño forcejeo. Finalmente, logró cerrarle la puerta en la cara.

"La dejás a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo", fue el mensaje que la mujer recibió debajo de su puerta (Crédito: Captura de video TikTok/@anyeli.yuson)

Yuson se dio media vuelta y se fue. Para ella todo había quedado ahí. Por eso, el impacto fue mayor cuando unas horas después encontró una nota que alguien había dejado por debajo de la puerta. La nota decía: “La dejás a mi hija parada en la vereda de vuelta y te la vas a ver conmigo”. Era el padre de la chica que ella no había dejado entrar.

Angeli contó todo esto en su cuenta de TikTok donde recibió más de 17 mil likes y muchos comentarios a su favor. “No tenés que dejar entrar a nadie. Hiciste bien. La hija tendría que tener llaves o ella bajarle a abrir. Si tiene un problema llama al portero”, escribió una mujer. “No, como argentina te digo que hiciste bien. No se deja entrar a nadie que no tenga llave. Y esa nota la debe haber escrito ella, no le des bola”, comentó otra persona.