Le dijo a su novia que iba a comer panchos con sus amigos, pero un detalle delató su mentira

Un hombre venezolano contó a través de las redes sociales la insólita forma en la que su pareja “descubrió” que estaba con otra chica. Al parecer, él decidió salir una noche a comer panchos con unos amigos y publicar una foto del momento. Sin embargo, no se percató de un detalle que dejó en evidencia que no dijo toda la verdad.

“Le dije a la chama [forma coloquial de los venezolanos para referirse a una mujer] que me gusta que iba a comer con unos amigos, subí esta foto al WhatsApp y me respondió esto…”, escribió hace una semana Ever Cadenas en su cuenta de Twitter.

El tuit no tardó en viralizarse Twitter @LalacritaBrayan

El posteo fue acompañado por dos fotos. En la primera, se puede ver al joven posando al lado de un puesto callejero con un pancho en la mano. Mientras hace la señal de “amor y paz” con los dedos índice y medio separados, se ve que tiene comida en su boca y está sonriendo. Detrás de Ever hay otro joven con una gorra y un buzo negro.

La foto parece haber sido tomada de forma espontánea, dado que adelante de todo se ve otro celular que es sostenido por una mano femenina con las uñas pintadas. Además, en el reflejo de ese celular se puede advertir la cara de una mujer que mira hacia el puesto de panchos.

El detalle no pasó desapercibido por la pareja de Ever, quien inmediatamente le recriminó lo sucedido. Según se lee en el screenshot que posteó el joven, la novia no dejó pasar la oportunidad para echarle en cara su infidelidad: “¿Por qué, si me dijiste que ibas con puros hombres, está esa caraja [forma venezolana de referirse a una mujer] allí, comiendo con ustedes a las 4 de la mañana? Qué casualidad, Ever”.

La mujer descubrió que la foto en cuestión había sido subida por Ever en sus estados de WhatsApp y no dudó en contestarle dejándole en claro que había descubierto su engaño. Además, le hizo un zoom a la cara de la chica que los acompañó, dando a entender que incluso la conocía.

El tuit rápidamente se viralizó y superó los 24.000 likes. Además, se llenó de gente mostrando su apoyo a la novia de Ever y desaprobando la actitud del joven. “Te pillaron mintiendo, ahora no se victimice ni la trate de dejar por loca”, escribió una persona. Por su parte, otra respondió: “Algo me dice que la conoce, y reacciona así por un motivo”, en referencia a la actitud de la novia.

Varias personas apoyaron la reacción de la novia

“Hermano haga bien la historia. Eso que dice qué hace esa caraja ahí´, es porque la conoce. Algo no concuerda. A veces por hacer quedar mal a alguien quedamos peor nosotros mismo”, observó un internauta.

Sin embargo, varios usuarios reprobaron el mensaje de la novia y aseguraron que se trataba de una relación tóxica a la que Ever debía ponerle fin. “Qué horrible la gente que normaliza estas conductas de celos erráticos creyendo que está bien. Huye mientras puedas. No vale la pena estar con alguien así, se ve insegura y problemática a legüas”, aseguró una tuitera.

El tuit tuvo varias repercusiones

En concordancia, un internauta consideró: “Se sienten niveles elevados de toxicidad en el ambiente. Favor abstenerse de volver a ese lugar”. Asimismo, otra joven coincidió: “Parece que la conoce por cómo se refiere a ella... pero si de verdad no estabas haciendo nada malo, entonces no sigas con esa relación. A veces uno ignora las primeras red flags [son las actitudes o palabras que pueden indicar un comportamiento tóxico en las relaciones de pareja] y lo único que hace eso es empeorar”.

