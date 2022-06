Se le cayó el celular al agua y la ingeniosa manera en la que lo solucionó sorprendió a todos

Las redes sociales sirven como un espacio para que las personas compartan sus vivencias personales. En algunas ocasiones, estas se convierten en relatos virales por las emociones que generan o porque ofrecen datos o información útil. Este último fue el caso de Nicolás Melo, quien compartió un video en el que dejó al descubierto el ingenioso truco que generó su mamá para poder usar su celular después de que se le cayera al agua.

De más está decir que, junto a las caídas y el polvo, el principal adversario de los elementos tecnológicos son los líquidos que recaen en su interior. Al ser un dispositivo que funciona gracias a la electricidad, su funcionamiento corre peligro si por alguna motivo sucede este percance.

Se le cayó el celular al agua y la manera en la que lo solucionó sorprendió a todos

En su cuenta @melojnico, el joven escribió: “Celular con mouse, ¿y ahora qué falta?”, y acompañó esas palabras con un clip en el que su madre contó lo que le sucedió con su celular durante unas vacaciones por el sur argentino y la posterior solución que llevó a cabo.

“Mi mamá va a explicar porque tiene esto”, introdujo el influencer y enfocó a la mujer. ¿Lo extraño? Llevaba consigo nada más y nada menos que un mouse inalámbrico, porque -tal como contó- gracias a ese elemento, su dispositivo se encuentra aún en funcionamiento pese a los daños que recibió. “Tengo un cablecito que tengo que enchufar y también tengo un receptor del USB. Al celular le pongo el USB de un mouse y con eso puedo usarlo”, describió ella.

Tras mencionar su fantástico método, se explayó sobre cómo fue el momento en el que sufrió el percance con su celular. “Se me cayó en el agua, en el lago de Bariloche. Hermosa el agua transparente, pero lo vi en el fondo. Lo saqué y ahora no anda el touch de la pantalla del celular, así que le puse un mouse y lo uso así”, detalló.

En la mesa también estaba Daniella Mastricchio, quien interpretó a Sol en la tira Chiquititas. Sorprendida, destacó: “Es buenísimo, anda en serio. Las veces que se me rompió el teléfono y no se me ocurrió salir con el celular y un mouse...”.

Un sinfín de personas compartieron sus experiencias en la publicación Tik Tok @melojnico

De inmediato, la picardía de la mujer llamó la atención de los seguidores del joven, que reprodujeron el video más de 2 millones de veces y compartieron sus propias experiencias. “Me pasó exactamente lo mismo, pero no se me ocurrió eso, mejor pagué la mitad del precio del celular para arreglarlo”, contó una mujer. “En mi caso, cuando se me cayó el celular al agua, coloqué arroz. Sí, es de los trucos más utilizados todo el tiempo, pero fue eficaz”, manifestó otra persona.

“Eso es un OTG, que también puede conectar mandos, teclados, pantallas y cualquier tipo de dispositivo que acepte entrada USB. Es prácticamente perfecto”, resaltó -por su parte- un experto en el tema.

Sumado a esto, otros aplaudieron el truco de la mujer y bromearon al respecto. “Da risa, pero en serio nunca se me había ocurrido esa gran idea. Viene del futuro, cuídenla”, expresó una joven. En la misma línea, otro añadió: “Esa mujer vive en 2054, si no dominamos el país es porque no queremos”.