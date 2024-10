“Le gritaban que lo iban a matar”. El relato de una empleada del local de empanadas en el que se refugió Fran Fijap y que hoy visitó Milei

Escuchar

Hoy, hace apenas unas horas, Javier Milei visitó un local de empanadas. No era cualquier local, tampoco cualquier ocasión: fue allí, detrás del mostrador, entre los grandes hornos de empanadas, que ayer se refugió Fran Fran Fijap, el YouTuber libertario que, tras un altercado con militantes opositores en el Congreso, corrió por su vida entre piñas y patadas. Con esta visita, el pequeño local se transformó, dicen a modo de broma en las redes, en un “búnker libertario”.

Javier Milei visitó el local Brozziano, hoy al mediodía

Brozziano, tal es el nombre de la cadena, fue creada hace casi 20 años con la sociedad de dos amigos, Alejandro Folatti y Gonzalo Carreau. Empezó como una pizzería que regentaban con una regla inquebrantable: “Darle la mejor calidad al cliente y en mayor cantidad”. Crearon primero Brozziano y después Pizza Gigante. Con el correr de los años, fueron creciendo y sumaron una persona más a la sociedad: Rubén Sher. Luego empezaron a vender empanadas low cost: 700 pesos por unidad. “Es el precio más bajo del rubro”, aseguran.

Casa de empanadas "Brozziano" donde se refugió el youtuber libertario Fran Fijap Fabián Marelli

Se propusieron vender la mayor cantidad con la mejor calidad y “al menor precio posible”. Llegaron a abrir más de 20 sucursales en menos de dos años. Una de ellas, la que está ubicada en Callao 84, tiene un río de clientes por día. Y, dicen sus empleadas, “los días de protesta, todos vienen a comprar empanadas acá”.

En ese contexto se desarrolló la violenta secuencia de ayer, que derivó en una visita del presidente -que llegó junto a su hermana, la secretaria general de presidencia Karina Milei-, este mediodía. Una cadena de hechos que estas empleadas jamás habrían imaginado...

Candela Saavedra muestra orgullosa una de las fotos que se tomó con el presidente Milei este mediodía Fabián Marelli

“La gente estaba loca”

Candela Saavedra tiene 18 años. Fue la persona que recibió y atendió a Fran Fijap ayer por la tarde. En diálogo con LA NACION, recuerda todo lo que le tocó vivir durante una jornada laboral inolvidable: “La gente estaba loca. Porque no podés golpear a una persona así... No podés atacar a una persona solo por pensar diferente”, comienza.

Vanina Valdez, Javier Milei, Candela Saavedra y Tania Barros

“Nosotros estábamos atendiendo normal. Es más, cuando hay manifestaciones la gente viene a comprarnos a nosotros. Yo, en el momento que el chico entra, estaba en el fondo. Y cuando entra por este costado -señala un espacio reducido, un fino pasillo entre dos mostradores-, que no sé cómo hizo para pasar, yo de la nada vi que un gigante de dos metros pasó y se fue para el fondo. Y ahí lo tuve cara a cara, y me empezó a decir que lo estaban “cagando a palos”, que le estaban pegando.. Y yo ahí le dije ‘bueno, vamos arriba, vamos arriba, andá arriba’”.

-¿Qué más te dijo?

-Él se puso a grabar, a contar la situación del momento. Yo le dije, “bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba”. Lo llevé al baño, le mojé la cara, le saqué el saco para ver si estaba golpeado. Y se quedó ahí, arriba, hasta que llegaron otros cuatro chicos y nos ayudaron a controlar el clima tenso. Porque todo esto era un montón de gente gritándole que lo querían matar. Le decían que lo iban a matar.

Candela Saavedra Fabián Marelli

-¿Se quería meter la gente?

-Sí, nos empujaron todo. Este mostrador que tiene ruedas abajo, lo empujaron para atrás. Nos partearon la parte donde está la computadora... Querían agarrar al chico. El tema es que si llegaban a entrar, también nos iban a agarrar a nosotros. Porque quedamos como que lo estábamos protegiendo.

-¿Cuánto tiempo estuvo el chico arriba?

-Dos horas, más o menos. Hasta se calmó todo. Después bajamos la persiana, lo decidimos entre todos, y vinieron los de la Policía Federal. Pero no todo terminó ahí... al momento de bajar la persiana, la gente se puso más loca todavía. Querían levantar la persiana. De hecho la levantaron, entre forcejeos y patadas, con tal de entrar y agarrarlo a Fran.

Casa de empanadas "Brozziano", en Callao 84 Fabián Marelli

-¿Te lastimaron?

-A mí me tiraron gas pimienta en la cara porque estaba junto al frente del local. Me tiraron gas pimienta en la cara.

-¿Cuál fue la reacción de Fran Fijap hacia ustedes?

-Me agradeció y me abrazó. Es más, cuando yo estaba con gas pimienta en la cara, me fui para arriba porque no podía respirar, no veía... Y él fue uno de los que me atendió, me cuidó. Y me decía, “mojate la cara, mojate la cara, amiga. ¿Estás bien?”. Es uno de los que se preocupó por mí, aparte de mis compañeros de trabajo y los otros chicos que habían entrado.

Vanina Valdez, Karina Milei, Tania Barros y Candela Saavedra

-¿Cómo fue la visita del presidente este mediodía?

-Vino y nos agradeció por lo de ayer, por haber protegido a Fran. Vino él y la hermana, Karina. Yo estaba nerviosa y lo abracé, y también le agradecí por todo.

-¿Había avisado que venía?

-No, cayó de sorpresa. Yo estaba en el fondo, haciendo mi trabajo. Y de la nada vine para adelante porque vi que había mucha gente.

-¿Qué te pareció su visita?

-Y la verdad que ningún otro presidente haría esto. Es la realidad. Yo nunca vi que alguien haga eso. Fue impresionante. Fue un momento grato.

Mientras Candela termina su relato, un hombre le grita al pasar “Enfóquense en los clientes, porque acá acaban de perder uno”. Ella se ríe y contesta: “Nosotras no tenemos la culpa de nada”.

JJAJAJA LAS RESEÑAS QUE ESTÁN DEJANDO EN LA PIZZERÍA DONDE SE REFUGIÓ FRAN FIJAP pic.twitter.com/q6LCGPhFix — Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) October 9, 2024

Desde ayer, miércoles 9, tras la viralización de los videos que reflejaron las agresiones a Fijap y lo mostraron “refugiado” en el local de Brozziano, la casa de empanadas se convirtió en Trending Topic (de lo más mencionado en las redes). Los libertarios propusieron ir a comer “en masa” a Brozziano en modo de agradecimiento. Y se multiplicaron las menciones del local, que recibió “de yapa” una campaña publicitaria gratuita y masiva.