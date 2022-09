Le hizo una escena de celos a su novio por una foto y cuando vio de quién era la mano se quedó sin palabras

Las redes sociales se volvieron una ventana de la realidad que en muchos casos no es lo que parece y genera todo tipo de confusiones, más aún dentro de los vínculos románticos cuando no hay confianza. Esta joven le hizo una escena de celos a su novio para luego darse cuenta de que se había equivocado.

Todo comenzó cuando un usuario español compartió una captura de un chat en donde la mujer le pregunta si estaba solo y él le contesta que sí. Al pedirle un video como prueba, todo se complica porque rápidamente ella detecta lo que supuestamente es la mano de una mujer. “Se ve una mano por detrás, de una chica con una pulsera”, se puede leer en la conversación.

Celosa de una pata de jamón pic.twitter.com/bRYlnQKgeY — ceciarmy (@ceciarmy) September 11, 2022

Lo que ocurre a continuación genera risas en el acusado ya que no era el brazo de una mujer sino una pata de cordero que tenía en la cocina. “JAJAJA. Estás loca, te lo juro. ¡Es una pata de jamón! No me puedo creer que te pongas celosa por una pata de jamón, te juro”, le contesta el hombre.

La publicación ya tiene casi 100 mil me gusta y más de 7000 retuits en donde la gente opinó sobre la insólita situación. “Qué fiaca esas relaciones”, “No lo entiendo, si no confías en tu pareja, no sé qué haces con ella, para mí lo importante es la confianza y si eso no hay en la relación, adiós y muy buenas”, “No sé que me perturba más, si la vista pésima de la toxi o que una mujer pueda tener esa mano”, fueron algunos de los comentarios.

Viralizaron por WhatsApp su número de celular con un falso mensaje para conseguir figuritas a buen precio

Un grupo de amigos decidió subirse a la tendencia actual de las figuritas del Mundial y, al parecer, decidieron jugarle una pesada broma a un chico identificado como Iair: lo promocionaron como un vendedor mayorista de figuritas a un precio muy conveniente de 105 pesos el paquete (suele estar entre 150 y 180 pesos).

El WhatsApp de Lair con pedidos de figuritas

Su número empezó a divulgarse en diferentes grupos y contactos de WhatsApp por lo que enseguida comenzó a recibir una impresionante cantidad de pedidos. Con una casi infinita cantidad de chats solicitándoles figuritas, el protagonista de la historia decidió bloquear a muchas de esas personas y según se divulgó, envió un par de audios a su grupo de amigos donde se descargó con insultos contra quienes le gestaron la broma de mal gusto.

“¡Hace tres horas que no paran de escribirme! ¿Quién me hizo esta joda? Me llegan 60 llamados y mensajes por minuto”, se escucha en uno de los audios difundidos por WhatsApp de esta persona que mostraba un tono de voz desesperado, a la vez que lanzaba diversos improperios a quienes idearon este plan.