Netflix también quiere ser tu entrenador personal: así funciona su nuevo servicio

Hacer ejercicio desde cualquier lugar ahora va a ser más posible con la ayuda de Netflix, ya que la plataforma hizo una colaboración con la marca de ropa deportiva Nike, con la cual presentarán diferentes rutinas para entrenar de manera saludable.

Se trata de Nike Training Club, un programa en el que a través de 48 episodios y 5 temporadas que reúnen 30 horas de ejercicio, las personas que están suscritas a Netflix podrán disfrutarlo.

Cada temporada está dividida de la siguiente manera: Kickstart Fitness with the Basics (13 episodios), Two Weeks to a Stronger Core (7 episodios), Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodios), HIT & Strength with Tara (14 episodios) y Feel-Good Fitness (6 episodios).

Desde el 30 de diciembre están disponibles las primeras dos: Kickstart Fitness with the Basics y Two Weeks to a Stronger Core. Sin embargo, para este año se tiene pensado publicar las demás, en las cuales, no encontrará solamente rutinas de ejercicios, sino entrenamientos de yoga, fuerza corporal y movilidad, entre otras.

Vale aclarar que la serie no solo se puede ver en Netflix, ya que en la aplicación de Nike llamada Nike Training Club los usuarios también pueden disfrutar de ella, incluso, sin importar de qué país sean. Además, está disponible en Google Play Store y en App Store. Para registrarse en la aplicación, debe descargarla, ingresar su correo electrónico, sus nombres y una contraseña. Allí, la plataforma le hará una serie de preguntas sobre sus hábitos de ejercicio. De acuerdo con ello, le ofrecerá diferentes opciones.

Inventó una bicicleta conectada con Netflix que frena el contenido si dejás de pedalear

¿Qué pasaría si uno pudiera ver Netflix mientras hace ejercicio? Ronan Byrne, un estudiante irlandés de Ingeniería Electrónica de 21 años, cambió el paradigma y la forma de ver series y películas desde la plataforma e inventó Cyflix: una bicicleta estática que detiene el contenido de Netflix si el usuario disminuye la velocidad por demasiado tiempo o si para.

En diálogo con el sitio de noticias Verne, Byrne explicó cómo funciona este sistema y señaló que el primer paso es configurar cuál es la velocidad media y el tiempo que durará el ejercicio. El siguiente paso: elegir el contenido de Netflix que se quiere reproducir.

“Una vez que empiezas a pedalear a la velocidad establecida, te tienes que mantener. Si reduces la velocidad, Netflix se para hasta que vuelvas a acelerar. Una vez que has terminado el ejercicio, el capítulo o la película continúan reproduciéndose”, contó al portal.

Cycflix: la bicicleta estática que detiene el contenido de Netflix si el usuario deja de pedalear Gza. Verne

Byrne no pretende, por el momento, comercializar este producto hasta el punto de que detalló, en el sitio de inventos Instructables y en su blog, los pasos para que quien quiera pueda construir su propia Cyflix. Y dijo: “No busco ningún beneficio. Solo que otras personas la pasen tan bien como yo”.

La idea se le ocurrió luego de ver que algunas bicicletas estáticas de gimnasios se apagan si el usuario deja de pedalear: “No creo que sea la mejor forma de motivar a la persona que está haciendo ejercicio. Mi bicicleta para el capítulo y, si volvés a agarrar ritmo, continúa”.

El País (Uruguay)

El País (Uruguay)