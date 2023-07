Le robaron el último alfajor de la heladera y tomó una insólita decisión: “Dos veces sí, tres veces no”

escuchar

Una pareja se viralizó en las redes sociales luego de compartir divertidos videos familiares en los que se confrontan por distintas situaciones de la vida. Las últimas publicaciones fueron sobre unos alfajores que habían dividido en partes iguales, pero que alguien se comió lo que no les correspondía.

La convivencia puede ser un tanto engorrosa si alguien rompe con algunas de las normas establecidas. Una de ellas puede ser el tema de la heladera, que todos utilizan, pero algún producto puede estar explícitamente avisado que le corresponde a un miembro de la familia. Ese fue el motivo de una familia que comparte alguna de sus controversias a través de TikTok.

La cuenta @vidriosfrancisco, que es una empresa familiar, aparte de promocionar su negocio, dedica sus redes sociales a hacer videos de humor y en sus últimas publicaciones han tenido tanto éxito al punto de viralizarse.

La pareja se pelea por los alfajores

En el video en cuestión, la familia compró 12 alfajores para los cuatro, entonces, a cada integrante le correspondía tres; sin embargo, la madre se encontró con que alguien se había comido el último alfajor que era de ella y se fue a quejar con su marido.

“La verdad que se re contra ca...”, manifestó la mujer indignada, mientras su marido largaba pequeñas carcajadas. “Se re contra ca... porque el alfajor que quedaba acá era mío”, continuó y su marido le respondió: “Sí, lo comí yo, mirá. No puede estar el alfajor ahí, cada vez que abrís la heladera está el alfajor. El alfajor hay que comerlo cuando hay que comerlo, no podés dejarlo”, se justificó.

La solución que se le ocurrió para que no le roben chocolates

“¿Por qué trae escrito cuándo hay que comer los alfajores?”, preguntó enojada y el hombre admitió desde la mesa: “Esta vez te lo comí yo, ahora voy y te compro uno”. La mujer remató la charla recordándole: “¿Vos no eras alérgico?”, y ante la negativa le tiro la caja vacía.

Pero la historia no quedó ahí, porque en el video siguiente, la mujer tomó una decisión y el remate hizo estallar de risa a varios seguidores: guardar sus chocolates con una caja fuerte. “¿Qué haces? No podés poner la caja fuerte en la heladera”, la sorprendió su marido.

Ella, arrodillada, le respondió con una sonrisa. “Ustedes no me cagan más. Yo tengo mi chocolate acá”, dijo mientras ponía el código y abría la caja. Una vez, dos veces sí, tres veces no me cag... Yo tengo todo acá, cerradito”, concluyó.

La publicación, que tuvo más de 160 mil likes, levantó la polémica en la caja de comentarios. “Próximo invento: compartimentos de heladera con combinación, patentá la idea”, “No veo fallas en su lógica”, “Genial idea para la heladera del trabajo”, “Tupperfecto”, “El metal de la caja fuerte te va a echar a perder la carne y verduras”, “La única, a la que Alberto (Fernández) le lleno la heladera”, “Yo me conformo con todo lo que está afuera... las Cindor, postresito y gaseosa. Amiga sos millonaria, ¿no o me adoptas como perro?”, fueron algunos de los divertidos comentarios.

