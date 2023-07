Kevin Bacon mostró en un video su desayuno favorito y sorprendió con un detalle muy argentino: “Yerba mate”

escuchar

Kevin Bacon muestra muchos aspectos de su vida personal a través de las redes sociales: mientras patina, toca la guitarra, baila y hasta hace divertidos sketchs para su público. No obstante, este viernes se filmó haciendo un exótico desayuno, aunque aseguró de que se trató de su favorito e incluyó al mate argentino. “¿Sería un desayuno KB si no fuera un poco raro? No puedo ser el único que hace esto”, escribió en el pie de la publicación.

Cada vez que un famoso de renombre internacional se muestra tomando mate en su día a día, o simplemente prueba esta bebida ancestral, se viraliza en las redes sociales por el orgullo que genera en nuestro país.

Fue el caso, por ejemplo, de Zoe Saldaña, quien en el set de Avengers disfrazada de Gamora, se mostró disfrutando de un mate; también el del James Alan Hetfield, líder de Metallica, quien en las pausas de sus conciertos tiene una mesa con el equipo de mate para el breve recreo. Los futbolistas de la talla del francés Antoine Griezmann también causan furor cada vez que en la previa a cada partido o en una concentración se muestra tomando mate como si se tratara de un rioplatense más.

Kevin Bacon mostró cómo es su desayuno favorito

En esta oportunidad, el que se sumó a la ola de consumo de mates fue el reconocido actor Kevin Bacon, quien en un video de TikTok mostró que la bebida forma parte de su desayuno. “Buenos días a todos, voy a mostrarles mi desayuno favorito”, introdujo y luego se anticipó: “Tengan paciencia conmigo, van a pensar que es un poco raro”. Luego se puso a hervir un huevo y como tip dio que había que esperar 7 minutos luego de romper en hervor. “Mientras estás esperando esos largos siete minutos, tomás una taza de café y un poco de matcha, matcha man”, bromeó y luego sacó un mate de calabaza: “Toma tu yerba mate. Esto te pondrá en marcha”.

Finalmente, sacó el huevo, lo peló y lo agregó a su desayuno junto con un trozo de manteca y avena hervida. Lo mezcló y lo comió: “Será un gran día”, concluyó en el divertido video que tuvo más de 30 mil likes y miles de comentarios destacándole su elección en la bebida. “El Kevin Panceta tomándose un matecito”, “Matecito a la mañana, ¡claro que sí!”, “Mi país”, “Kevin sabe lo que es bueno”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores argentinos.

La respuesta de Kevin Bacon a una seguidora en el 2016

Kevin Bacon es fanático del mate Twitter: @kevinbacon

Sin embargo, esta no es la primera vez que el norteamericano se muestra con la bebida argentina, ya que una seguidora le consultó en el 2016 si seguía bebiendo mate luego de su paso por la Argentina y él, fiel a su humor, le contestó con un video en el que sacó su mate de calabaza y dijo “salud” antes de simular hacer un sorbo en el envase que estaba vacío.

Tiempo atrás, antes de que se diera este boom de famosos tomando mate en otros países, el actor tuiteó: “Buenos días. Yerba Mate. Iniciales en mi termo, así que no lo pierdo”.

LA NACION