Living responde. Cómo iluminar un balcón

Lucrecia Álvarez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 00:00

Respondernos cómo iluminar nuestro balcón no siempre resulta intuitivo, especialmente si queremos sacar el máximo partido de la situación y enriquecer no sólo todas las experiencias que allí se desarrollan sino también los interiores mismos. Para hacerlo con recomendaciones que tal vez ni imagináramos, consultamos a Rubén Amsel, lighting designer y diseñador de luminarias para exterior y paisajismo de larga y brillante trayectoria.

Crédito: Gentileza Estudio Amsel

Aunque sean amplios, los balcones sobre avenidas o calles ruidosas funcionan como extensiones visuales mucho más que como lugares de estar. La recomendación allí es dirigir al follaje una luz de mayor intensidad que la interior para evitar el efecto espejo y generar una vista que trascienda el límite de la ventana.

La premisa es tratar de llegar a las macetas con luces auxiliares que les den belleza. "Cuanto más ilumines las plantas, mejor te vas a sentir en el balcón", asegura. Rubén Amsel. Crédito: Gentileza Estudio Amsel

Si tenés un balcón chico y lo llenaste de verde, iluminá el verde. Y si podés focalizarlo, mejor, porque va a quedar más dramático respecto al resto Rubén Amsel, experto en iluminación para exterior y paisajismo

Para estar... de noche

La luz amarilla funciona bien en exterior porque su composición cromática es la sumatoria del rojo con el verde, lo cual va muy bien con los tonos de las plantas y el ladrillo a la vista. Crédito: Javier Picerno

En espacios con parrilla y lugar para comer que se usan como expansión de la vivienda, cualquier iluminación que se plantee debe permitir ver adecuadamente y, lo más importante para Amsel: "Que siga siendo de noche, que el clima nocturno y su encanto no se pierdan". Para lograrlo la clave está en no encandilar.

No dejarse tentar por luminarias bonitas

A la izquierda, el verde realzado por las luminarias tipo estaca "SVL", diseño de Amsel, que dan luz de arriba hacia abajo para evitar el encandilamiento, crear un ambiente mágico, y evitar que se note su presencia durante el día. Crédito: Gentileza Estudio Amsel

El experto sugiere no basarse en el artefacto como pieza, sino en lo que uno ve a través de éste: "El aparato no decora, no aporta nada estéticamente. Salvo excepciones muy esculturales conviene (sobre todo en espacios chicos) que esté lo suficientemente disimulado como para mostrar sólo lo más lindo del espacio, generar un clima y desaparecer".

Cálido o frío

Una casa modelo en Ubatuba proyectada por Bioempreendimentos que les mostramos en nuestro último especial Casas de Playa. Crédito: Gentileza Gustavo Alkmim

Muchos usos y costumbres de la iluminación tiene que ver con la herencia cultural más que con la estética. Mientras que en Argentina la tendencia es la luz cálida, hay zonas más templadas, como Brasil, de preferencia contraria. La temperatura del color se mide en grados kelvin (aparece como grados K) y cuánto más bajo el número, mayor calidez. Para exterior es mejor no bajar de 2700/ 3000 grados K.

El error más común

Crédito: Gentileza Estudio Amsel

"La luz y el equipamiento en lugares chicos tienden a quedar centrífugos: todo pegadito a la pared. Iluminar así en un lugar reducido es mostrar aun más el límite". Su consejo es manejar las sombras tanto como la luz, y dejar zonas oscuras para que el borde desaparezca y la vista pueda perderse en una ilusión visual infinita.

Texturas

Crédito: Gentileza Estudio Amsel

"Las paredes que no tienen texturas son difíciles de iluminar: tirar luz hacia un muro neutro no te da una respuesta estética adecuada. Si tenés una pared vieja y agrietada, con plantas o con grabados, se genera un efecto dramático de luz y sombra que es muy valioso".

Cuestiones de seguridad

A la intemperie lo óptimo son 12 volts, como si se tratara de una pileta, especialmente en las regiones más húmedas del país.

Otro ítem a tener en cuenta es el Factor IP (International Protection), el coeficiente universal que indica la resistencia a la entrada de líquido y polvo. Se mide con dos números: de 0 a 6 para la estanqueidad a partículas sólidas, y de 0 a 8 para la impermeabilidad. El menos protegido el 00 y el más protegido el 68, indicado en piscinas. Al aire libre, el estándar es 66 y lo mínimo recomendable, 54.

Conforme a los criterios de Más información