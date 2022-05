Obra propia. Visitamos en su depto a un arquitecto que eligió para vivir un edificio que él mismo diseñó

Nunca había vivido en un edificio proyectado por él mismo, pero aquí encontró lo que buscaba: “Quería una casa en altura y este departamento rodeado de terrazas con vista despejada al río y la ciudad es lo más parecido a lo que imaginaba”. Mientras lo diseñaba, me dije: ‘Este es el lugar para vivir’”, cuenta el arquitecto Carlos Levit, socio de MTL Group y, junto con Del Puerto-Sardin Arquitectos, a cargo del desarrollo de este edificio del Bajo Belgrano donde hoy vive.

La simpleza del exterior –con el hormigón y el aluminio como ejes– se traslada al interior de la planta. Pocos materiales, paleta neutra y liviandad visual son protagonistas en todos los ambientes, conducidos por el arte argentino cinético de los años 60 y 70, que toma un rol fundamental.

“Empecé a interesarme en el arte como parte de mi formación de arquitecto y me di cuenta de que los mensajes de los artistas me llegaban y me llenaban, por lo que decidí convivir con una parte de ellos”.