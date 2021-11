Llega el “body shaping”: la solución para quienes buscan un cambio radical a la forma del cuerpo

“Pensemos en abdominales. Cuando los hacemos el músculo contrae y relaja, contrae y relaja. Lo que conseguimos con esta nueva tecnología es producir una ‘contracción supramáxima’: una contracción detrás de otra, sin relajación. Por eso en media hora podemos lograr hasta 20 mil contracciones supramáximas, algo que ni siquiera un atleta de alto rendimiento alcanza. Se trata del primer y único mecanismo capaz de generar este resultado. Hasta ahora los médicos teníamos tratamientos para la grasa, pero no para el músculo”.

Quien habla es la Dra. Velia Lemel –médica, dermatóloga, pionera en medicina estética láser en el país y fundadora de la Clínica Lemel-. Y la tecnología a la que se refiere “Emsculpt Neo”, considerada la última innovación en medicina estética a nivel global. Hace seis años que la Clínica Lemel tiene presencia en la zona de Bal Harbour de Miami, donde cuenta con esta tecnología desde el último abril. Gracias al éxito obtenido y los buenos resultados con los pacientes, la firma decidió traer la tecnología al país.

Velia Lemel, médica dermatóloga, pionera en medicina estética láser en el país.

¿Qué es exactamente Emsculpt Neo? Un dispositivo único en su tipo, creado por la compañía europea especializada en tecnología para la medicina estética BTL Aesthetics. Lo que lo diferencia es que es capaz de emitir al mismo tiempo radiofrecuencia selectiva (para reducir grasa) y energía electromagnética focalizada de alta intensidad (o “HIFEM+”, para el desarrollo muscular).

Es ese trabajo simultáneo lo que precisamente consigue, de acuerdo a estudios científicos, desarrollar en promedio un 25 por ciento de masa muscular y eliminar un 30 por ciento de grasa.

La única belleza es la propia

Pero la aplicación de Emsculpt Neo no se reduce a una cuestión estética: se ha demostrado que también puede ser útil para tratar la diástasis de los rectos (un problema habitual tras el embarazo que hasta ahora solo se resolvía por vía quirúrgica), a la vez que es utilizado por deportistas y atletas para mejorar su musculatura.

“Estamos más que orgullosos de poder tener este equipo en el país”, expresa Lemel. Y aclara: “Somos muy firmes en que el criterio estético tiene que ver, sobre todo, con respetar el rasgo propio. Por eso entendemos al bienestar como el hecho de sentirse mejor respecto de la propia apariencia”.

Según la experta, la salud es belleza, y la belleza ideal no es otra que la propia. “La intervención médica busca mejorar y mitigar todos esos problemas que impiden que una persona esté sana, se sienta bien y en plenitud consigo misma. Creemos mucho en la identidad y en la esencia de las individualidades. De hecho siempre decimos que no nos gustan las caras iguales, ni los cuerpos pensados ‘en fragmentos’. La idea es mantener la frescura y lo que nos hace individuales, así sea una sonrisa, un gesto o un lunar”.

El tratamiento: uno por uno, todos los detalles

Lo primero es entender de qué forma Emsculpt Neo funciona. Poco después de que arranca el tratamiento la temperatura de la grasa subcutánea alcanza niveles que causan “apoptosis”, esto es: las células grasas son eliminadas en forma natural y paulatina por el organismo.

Por otro lado, el calentamiento por radiofrecuencia eleva la temperatura del músculo en varios grados. Y eso prepara los músculos para la exposición al estrés, algo similar a lo que generaría una actividad de calentamiento antes del entrenamiento deportivo.

La energía HIFEM+ contrae las fibras musculares en el área a intensidades que nunca serían alcanzables durante un entrenamiento voluntario. Ese estrés extremo obliga a los músculos a adaptarse, lo que resulta en un aumento en el número y crecimiento de las fibras y células musculares.

El procedimiento se siente como un entrenamiento intenso, con una sensación de calentamiento en la zona tratada. Pero no cansa y ni siquiera molesta: el paciente puede incluso acostarse y relajarse durante el tratamiento.

Pero la pregunta del millón es: ¿cuáles son los logros esperados? Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar, pero según estudios clínicos publicados en revistas científicas Emsculpt Neo llega a reducir un 30 por ciento de la grasa abdominal y aumentar un 25 por ciento de la masa muscular, achicando además la cintura en una media de 5,9 cm y la separación abdominal en un 19 por ciento.

Para obtener resultados óptimos, los especialistas recomiendan cuatro sesiones de 30 minutos programadas una vez a la semana. Y explican también que estos se van a ver recién unas semanas después del procedimiento, con una mejora continua durante los próximos meses.

El respaldo

Tan solo este año Emsculpt Neo se llevó los principales y más prestigiosos premios de la industria -como el “Best Muscle Toner and Fat Reducer” (en New Beauty 2021), el “Energy device of the year” (por Aesthetics Awards 2021) y el “The Best Body Sculpting Treatment” por InStyle- además de que, desde luego, cuenta con la aprobación de FDA, CE y ANMAT.

La Clínica Lemel es pionera indiscutida en la Argentina en medicina estética y dermatología, con más de 30 años de trayectoria en este campo. Cuenta con un equipo médico especializado y el aporte de tecnología de última generación, con lo que puede brindar soluciones médicas de alta calidad y siempre en sintonía con la individualidad de cada paciente.

“Los tratamientos no invasivos son apenas un complemento de la belleza interna y externa de cada uno”, reflexiona la propia Lemel. “No creemos en los tratamientos estandarizados vendidos en serie: cada paciente es único, y así hay que abordarlo médicamente”. “Como dijo una de mis actrices preferidas de todos los tiempos, Audrey Hepburn –concluye- creo que reírse es la mejor manera de quemar calorías. Y creo que las chicas felices son las más bellas”.

